Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Справа про виплати колишній порноакторці. Суд відклав слухання проти Трампа

Діана Гасюк
glavcom.ua
Справа про виплати колишній порноакторці. Суд відклав слухання проти Трампа
фото з відкритих джерел

Слухання спершу мали розпочатися 25 березня, тож тепер відбудуться не раніше кінця квітня

У п’ятницю суд відклав слухання у кримінальній справі щодо виплати порнозірці грошей за мовчання колишнім президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Fox News.

«Суддя у п’ятницю відклав на 30 днів слухання у кримінальній справі проти Дональда Трампа стосовно «грошей за мовчання», аби дати його захисту час на ознайомлення із великою кількістю нещодавно отриманих від попередніх федеральних розслідувань доказів стосовно цієї справи», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що слухання спершу мали розпочатися 25 березня, тож тепер відбудуться не раніше кінця квітня.

«Адвокати Трампа хотіли отримати відстрочку на 90 днів або взагалі зняття обвинувачень з експрезидента, стверджуючи, що у «процесі виявлення», коли обидві сторони обмінювалися доказами, були допущені порушення. Сторона захисту вважає, 30-денну відстрочку «недостатньою», - стверджує Fox News.

До відома, кримінальна справа має щонайменше 104 тисяч сторінок, однак захист поки мав доступ лише до 74 тисяч.

Нагадаємо, Трампа звинувачують у тому, що його адвокат заплатив Стормі 130 тисяч, щоб вона мовчала про їхній ймовірний роман. Сам Трамп завжди заперечував інформацію про стосунки, але визнав, що дозволив адвокату переказати жінці гроші, але не за мовчання, а «за припинення хибних звинувачень та шантажу». Однак Трампу інкримінують зовсім не те, що він заплатив актрисі. Як зазначає ВВС, у самому факті виплати немає нічого кримінального. Проте слідство наполягає, що згодом Трамп компенсував порнозірці цю суму із коштів своєї передвиборчої кампанії. Транш було оформлено як плату судові витрати. Прокуратура штату Нью-Йорк вважає це фальсифікацією фінансових документів. А це вже не адміністративне порушення, а кримінальний злочин.

До слова, 14 березня федеральний суддя відхилив прохання експрезидента США Дональда Трампа про закриття кримінальної справи за звинуваченням у незаконному володінні секретними документами. 

Теги: прокуратура Дональд Трамп гроші адвокат слідство суддя злочин роман

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишнього інформатора ФБР звинуватили у брехні про причетність Джо Байдена та його сина Хантера до ділових відносин з українською компанією Burisma
Колишнього інформатора ФБР звинувачено у брехні проти Байденів – ЗМІ
16 лютого, 07:53
Досі Трамп перемагав у кожному праймеріз з великим відривом, що дозволяє йому мати достатню кількість делегатів
Трамп переміг на праймеріз ще у трьох штатах США
3 березня, 03:00
Ударні човни Sea Baby («Морський малюк») уразили дев'ять російських суден, а також Кримський міст
Поліція Києва переказала на морські дрони одноденний заробіток усіх працівників
25 лютого, 08:09
Загиблий президент Гаїті Жовенель Моїз разом зі своєю дружиною Мартін
Вдову президента Гаїті звинувачено в причетності до вбивства чоловіка
21 лютого, 03:50
«Путін – воєнний злочинець», – сказав Джим Коста
Представник Конгресу США заявив, що Палата мусить ухвалити Україні допомогу
25 лютого, 15:29
Полковник Ееро Ребо прокоментував дії ЗСУ на українському фронті
Естонський полковник спрогнозував, чого Україні чекати на фронті
27 лютого, 19:57
Попередньо відомо, що зустріч політиків відбудеться 8 березня
Орбан їде на зустріч до Трампа
4 березня, 10:52
Згідно з британським планом, конфісковані активи вважатимуться повернутими Росії після виплати нею репарацій
Передача заморожених активів РФ. Британія готова зробити Україні пропозицію
6 березня, 15:46
Рішення ЄС про використання заморожених активів Росії чекають найближчими тижнями
Використання заморожених активів Росії: член Єврокомісії повідомив, коли чекати рішення
6 березня, 08:33

Соціум

У Білгородській області дрон врізався в авто: є постраждалі
У Білгородській області дрон врізався в авто: є постраждалі
Справа про виплати колишній порноакторці. Суд відклав слухання проти Трампа
Справа про виплати колишній порноакторці. Суд відклав слухання проти Трампа
Глава МЗС Фінляндії висловилась про відправку військ в Україну
Глава МЗС Фінляндії висловилась про відправку військ в Україну
Греція допускає передачу Україні систем С-300 – ЗМІ
Греція допускає передачу Україні систем С-300 – ЗМІ
У Курську прогриміли вибухи (відео)
У Курську прогриміли вибухи (відео)
Орбан заговорив про «окупацію» Брюсселя, щоб домогтися змін в ЄС
Орбан заговорив про «окупацію» Брюсселя, щоб домогтися змін в ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Анатомія зради. Репортаж з колонії для колаборантів
20K
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
14K
Верховний суд штурмують 10 ухилянтів. Оголошені перші вироки
5581
В Одесі пролунали вибухи, є влучання (оновлено)
5392
Або мобілізація, або в'язниця. Юрист розказав про «збалансований підхід» судів до ухилянтів
3819
Права нацменшин. Угорщина надіслала країнам ЄС листа з претензіями до України

Новини

Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Сьогодні, 00:20
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Вчора, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Вчора, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Вчора, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
14 березня, 21:42
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
14 березня, 13:54

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua