Справа про виплати колишній порноакторці. Суд відклав слухання проти Трампа

Слухання спершу мали розпочатися 25 березня, тож тепер відбудуться не раніше кінця квітня

У п’ятницю суд відклав слухання у кримінальній справі щодо виплати порнозірці грошей за мовчання колишнім президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Fox News.

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«Суддя у п’ятницю відклав на 30 днів слухання у кримінальній справі проти Дональда Трампа стосовно «грошей за мовчання», аби дати його захисту час на ознайомлення із великою кількістю нещодавно отриманих від попередніх федеральних розслідувань доказів стосовно цієї справи», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що слухання спершу мали розпочатися 25 березня, тож тепер відбудуться не раніше кінця квітня.

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«Адвокати Трампа хотіли отримати відстрочку на 90 днів або взагалі зняття обвинувачень з експрезидента, стверджуючи, що у «процесі виявлення», коли обидві сторони обмінювалися доказами, були допущені порушення. Сторона захисту вважає, 30-денну відстрочку «недостатньою», - стверджує Fox News.

До відома, кримінальна справа має щонайменше 104 тисяч сторінок, однак захист поки мав доступ лише до 74 тисяч.

Нагадаємо, Трампа звинувачують у тому, що його адвокат заплатив Стормі 130 тисяч, щоб вона мовчала про їхній ймовірний роман. Сам Трамп завжди заперечував інформацію про стосунки, але визнав, що дозволив адвокату переказати жінці гроші, але не за мовчання, а «за припинення хибних звинувачень та шантажу». Однак Трампу інкримінують зовсім не те, що він заплатив актрисі. Як зазначає ВВС, у самому факті виплати немає нічого кримінального. Проте слідство наполягає, що згодом Трамп компенсував порнозірці цю суму із коштів своєї передвиборчої кампанії. Транш було оформлено як плату судові витрати. Прокуратура штату Нью-Йорк вважає це фальсифікацією фінансових документів. А це вже не адміністративне порушення, а кримінальний злочин.

До слова, 14 березня федеральний суддя відхилив прохання експрезидента США Дональда Трампа про закриття кримінальної справи за звинуваченням у незаконному володінні секретними документами.