Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Присвятив службі у правоохоронних органах понад 15 років життя. Згадаймо Станіслава Дяченка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Присвятив службі у правоохоронних органах понад 15 років життя. Згадаймо Станіслава Дяченка
Станіслав Дяченко звільняв від російських окупантів Київщину і Харківщину
фото з відкритих джерел

Спецпризначенець з 2014 року брав участь в АТО на території Луганщини та Донеччини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Станіслава Дяченка.

Черкаський спецпризначенець Станіслав Дяченко загинув 22 травня 2022 року, виконуючи бойові завдання на Запоріжжі. Йому було 37 років.

Станіслав народився 6 квітня 1985 року у місті Кам’янка на Черкащині. Він змалку захоплювався військовою справою та мріяв стати офіцером. Після закінчення Кам’янської загальноосвітньої школи № 1 хлопець вступив до Миколаївського військового автомобільного коледжу і закінчив його у 2005 році.

Потім була служба у ЗСУ, у зенітно-ракетному Білоцерківському полку. Згодом Станіслав пішов працювати у правоохоронні органи. Він був фізично загартованим, серйозно захоплювався спортом і брав участь у багатьох змаганнях.

При цьому поліцейський вдосконалювався та постійно підвищував свій професійний рівень. Він здобув вищу освіту в Академії внутрішніх військ МВС України та отримав спеціальність за напрямом «Автомобільний транспорт» у 2014 році.

Станіслав прагнув стати спецпризначенцем і після проходження складних етапів відбору почав служити у батальйоні поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області. Тут чоловік зарекомендував себе професіоналом, який мав найкращі результати.

Поліцейський з 2014 року брав участь у проведенні антитерористичної операції на території Луганщини та Донеччини – загалом п’ять разів був у відрядженнях в зоні бойових дій. А вже у 2018 році, після подолання усіх етапів жорсткого відбору, Станіслав отримав сертифікат Міністерства внутрішніх справ України і посольства США та з гордістю почав носити шеврон КОРДівця.

Згодом лейтенант поліції вступив у зведений полк спеціального призначення «Сафарі» і виконував завдання в Запорізькій області. Він брав участь і у звільненні від росіян Київщини та Харківщини. Але його службу Батьківщині перервав російський обстріл на Запоріжжі 22 травня 2022 року.

Загалом поліцейський присвятив службі у правоохоронних органах 16 років свого життя. Колеги розповіли, що правоохоронець був відповідальною, цілеспрямованою, доброю, щирою, відкритою і надійною людиною, з якою завжди було про що поговорити. Його друг і колега Ярослав, який знав поліцейського понад 10 років, сказав, що той був людиною, яка ніде не носила масок: яким був вдома, таким був і на роботі.

«Станіслав був товариською, світлою людиною, яка дотримувалася свого слова, людиною, яка завжди підказувала, як правильно зробити, та підтримувала у важку хвилину… Він був людиною, яка якщо обіцяла, то робила. Тим, за ким я буду сумувати. Він був найкращим», – розповів Ярослав.

Станіслав був цілеспрямованим та відповідальним, йшов до своєї мети – так про нього кажуть колеги
Станіслав був цілеспрямованим та відповідальним, йшов до своєї мети – так про нього кажуть колеги
фото з відкритих джерел

«Він мені був як рідний брат», – заявив друг правоохоронця Олександр.

Без найближчої людини залишилася дружина та діти. Станіслав був знайомий з Юлією із самого дитинства. Через багато років вони знову зустрілися і вже вирішили ніколи не розлучатися, тож у 2020 році одружилися. За рік у них народився син Тимофій. У щасливому шлюбі вони виховували і доньку Софію. Станіслав завжди прагнув, щоб у нього у родині було все добре, щоб там панувала злагода.

Станіслав Дяченко з сімʼєю
Станіслав Дяченко з сімʼєю
фото з відкритих джерел

За словами дружини загиблого, у її чоловіка був такий сильний характер, що якщо він поставив собі щось за мету, то відмовок потім не було. «На початку повномасштабного вторгнення ворога Станіслав, не роздумуючи, став на захист країни. Просто, стиснувши кулаки, сказав, що має це витримати і всіх захистити», – сказала Юлія.

Мати загиблого поліцейського зазначила, що син завжди допомагав батькам у всьому. «У нього було так: спочатку допомогти вдома, а потім іти гуляти. Умів і молоток в руках тримати, і їсти зварити, і чистоту та порядок підтримувати», – розповіла пані Людмила.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

Читайте також: Зі школи мріяв стати військовим, як батько. Згадаймо 21-річного Владислава Продана
Теги: пам'ять смерть війна поліція Черкащина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поховали 34-річного Сергія Лакея 29 квітня 2023 року в рідних Дунаївцях на Хмельниччині
Понад рік вважався безвісти зниклим. Згадаймо прикордонника Сергія Лакея
19 лютого, 09:00
40-річний Петро Ковалюк, командир роти вогневої підтримки, загинув 11 січня 2023 року у боях на Донбасі
Покинув викладацьку діяльність, щоб захищати Україну. Згадаймо Петра Ковалюка
18 лютого, 09:00
57-річний Олександр Марченко у день загибелі разом з іншими трьома бійцями прикривав відступ товаришів
Революція гідності, АТО, Верховна Рада та велика війна. Згадаймо депутата Олександра Марченка
16 лютого, 09:00
25-річний Святослав Кондрат за своє коротке молоде життя мав за плечима чималий досвід та безліч яскравих сторінок
Повернувся з-за кордону, аби знову стати на захист України. Згадаймо Святослава Кондрата
13 лютого, 09:00
Едуарду Горошочку було 32 роки
Боронив Маріуполь. Згадаймо добровольця Едуарда Горошочка
5 лютого, 09:00
Ростислав разом із балетною трупою театру об’їздив чимало країн, був високоосвіченою та духовною людиною
Змінив пуанти на армійські берці: згадаймо артиста балету Ростислава Янчишена
2 лютого, 09:00
Після звільнення з полону Ігор Прусаєв не покинув країну та вступив до лав ЗСУ
Пережив катування окупантів та пішов на фронт. Згадаймо Ігоря Прусаєва з Херсонщини
30 сiчня, 09:00
Максим Моцевик загинув у 26 років
Загинув при обороні Маріуполя. Згадаймо Максима Моцевика родом з Донеччини
28 сiчня, 09:00
Після тривалої реабілітації Дмитро Сидорук спробував себе у спорті, де здобув численні нагороди
Реанімація, понад 10 операцій і знову війна. Згадаймо призера Ігор нескорених Дмитра Сидорука
26 сiчня, 09:00

Суспільство

Присвятив службі у правоохоронних органах понад 15 років життя. Згадаймо Станіслава Дяченка
Присвятив службі у правоохоронних органах понад 15 років життя. Згадаймо Станіслава Дяченка
Чи можлива мобілізація багатодітних батьків: відповідь юристки
Чи можлива мобілізація багатодітних батьків: відповідь юристки
Історик Грицак зізнався у любові до націоналістів, які хочуть його посадити
Історик Грицак зізнався у любові до націоналістів, які хочуть його посадити
На війні за Україну загинув 22-річний француз, його останні слова розчулили світ
На війні за Україну загинув 22-річний француз, його останні слова розчулили світ
Прощання з борцем за незалежність України Степаном Хмарою: фоторепортаж
Прощання з борцем за незалежність України Степаном Хмарою: фоторепортаж
Окупанти влаштували жорстоку бійку в кримському кафе (відео)
Окупанти влаштували жорстоку бійку в кримському кафе (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Буданов звернувся до українців через ситуацію на фронті
61K
Вихід ЗСУ з Авдіївки: Буданов розповів, скільки бійців потрапили у полон
19K
Буданов заінтригував заявою про Кримський міст
15K
Зберігав нагородний пістолет у дивані. Матір «здала» сина-військового
12K
Окупація Ласточкиного: ЗСУ зробили заяву
6865
Деокупація Криму: британська розвідка оцінила становище Чорноморського флоту

Новини

Удар по Дніпру, Байден зустрінеться з лідерами Конгресу: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Хмарно, подекуди невеликий дощ: прогноз погоди на 26 лютого
Сьогодні, 04:50
День спротиву окупації Криму. Що відзначаємо 26 лютого
Сьогодні, 00:20
Атака «Шахедів», перемога Трампа на праймеріз у Південній Кароліні: головне за ніч
Вчора, 06:37
Невеликий дощ у низці областей: прогноз погоди на 25 лютого
Вчора, 05:20
День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого
Вчора, 00:15

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua