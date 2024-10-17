Стала відома оцінка Залужного плану перемоги

На думку Залужного, альтернативи членству України в НАТО немає

Колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний підтримує план перемоги України у війні проти Росії, але зауважує, що у війні «немає ніяких прогнозів – є математика». Про це повідомила журналістка Ніна Кур'ята, яка поцікавилася думкою колишнього головнокомандувача ЗСУ щодо плану під час розмови із Залужним на каналі Chatham House.

На думку Залужного, альтернативи членству України в НАТО немає.

«Коли твій сусід займає шматок твого садка і якщо ти не вигнав з садка сусіда, то це мають зробити твої діти і внуки», – сказав Залужний, пояснюючи, чому українці мають продовжувати боротьбу за свою землю.

За словами журналістки, під час розмови Залужний заявив,що колективний Захід фактично проморгав утворення ефективної «осі зла». Також він зазначив, що українська війна перейшла в затяжну фазу в 2023 році, коли Україна не мала вдосталь озброєння, щоб отримати переконливу перемогу на полі бою,

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський представив план перемоги на саміті Європейського Союзу, що проходить у Брюсселі. Як заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради, Україна готова до справжньої дипломатії, однак для цього вона повинна бути сильною. Очільник України представив пункти плану перемоги у війні проти Росії. Зеленський зауважив, що план перемоги містить засекречену частину. У першу чергу країна просить надати допомогу за цими додатками.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

До слова, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час. Одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушив знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.