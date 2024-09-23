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«Несумісно з моєю позицією». Шольц прокоментував дозвіл Україні на удари вглиб РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Несумісно з моєю позицією». Шольц прокоментував дозвіл Україні на удари вглиб РФ
Канцлер Німеччини закликав ЄС швидко надати Україні обіцяну фінансову допомогу
фото: PAP

За словами Шольца, Німеччини в контексті допомоги Україні «зосереджена на тому, що справді допомагає і що необхідно»

Німеччина не зніматиме обмежень на українські удари в глиб території Росії. Такою є позиція уряду ФРН. Про це перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Tagesschau.

Глава німецького уряду заявив, що його країна в контексті допомоги Україні «зосереджена на тому, що справді допомагає і що необхідно».

«Це також включає той факт, що Німеччина не зніматиме обмеження щодо дальності (ударів – ред.). Це несумісно з моєю особистою позицією», – додав Шольц.

Канцлер Німеччини також закликав ЄС швидко надати Україні обіцяну фінансову допомогу у розмірі 35 млрд євро. За словами канцлера, це важливо, щоб партнери з Канади, США, Великої Британії та Японії також могли зробити свій внесок.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом у США.

До слова, уряд Великої Британії не змінив своєї позиції з питання застосування українськими військовими ракети Storm Shadow для ударів по Росії.

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Теги: Німеччина війна Олаф Шольц зброя

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