ЗСУ вийшли з Вугледара? 72-га бригада зробила заяву

Боєць 72-ї ОМБр запевнив, що українські захисники все ще тримають оборону Вугледара

Військовий прокоментував заяви про те, що буцімто наші захисники здали місто

72-га окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців, яка обороняє Вугледар Донецької області, спростувала чутки про свій вихід із міста. Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці ОМБр у фейсбуці.

Боєць бригади запевнив, що українські захисники все ще тримають оборону, хоча окупаційні війська Росії й продовжують важкі штурми. На тлі його заяви лунають гучні вибухи.

«Ми хочемо розвіяти всі сумніви та думку псевдоекспертів про те, що 72 бригада вийшла з міста Вугледар. Наразі, попри важкі штурми та важкі обставини, ми на місці. Сьгодні 26.09.2024. Слава Україні!» – сказав військовий.

«Вугледар наш! Попри важкі штурми та важкі обставини, ми на місці», - повідоми боєць 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців pic.twitter.com/5NublMFu3Y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 26, 2024

Нагадаємо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники минулої доби наступали під Кремінною, Торецьком, Покровськом, та просунулися в межах та навколо Вугледара. Тим часом ЗСУ відбивають позиції окупантів у Вовчанську.

Раніше військовий розповів, за якої умови ЗСУ вийдуть із Вугледара.

За його словами, те, чи відводитимуть ЗСУ своїй війська з Вугледара, залежатиме від того, в якому стані буде місто.

«Якщо воно буде абсолютно зруйнованим, якщо міська забудова буде розвалена і не буде можливості вибудовувати якісну оборону, то, можливо, будуть війська виводитись. Якщо постане загроза для життя і цілісності військових, то швидше за все їх і будуть відводити», – зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Нагадаємо, що окупаційні війська РФ тиснуть на Вугледар Донецької області з трьох сторін. На думку британських розвідників, це продовжиться і протягом наступного тижня.

За оцінками ISW, захоплення Вугледара навряд чи дасть російським військам якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій у західній частині Донецької області.

Як відомо, вже майже два роки 72-га механізована бригада ЗСУ обороняє Вугледар на Донеччині. За цей час сили бійців виснажилися. Нині вони ризикують бути оточеними і відрізаними, адже окупаційні війська РФ продовжують просуватися на північ від міста. Таку оцінку висловив аналітик Forbes Девід Акс.

Раніше повідомлялося, що командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади.