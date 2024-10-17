Гіркін, якого ув'язнила РФ, розкритикував російський осінній наступ в Україні – ISW

Колишній офіцер ФСБ, а нині ув'язнений терорист Гіркін-Стрєлков дав оцінку наступальним діям РФ в Україні

Ігор Гіркін, колишній російський офіцер та націоналіст, який наразі перебуває у в'язниці, висловив сумніви щодо офіційної стратегії перемоги, яку пропагує Кремль. Він також попередив, що кінець 2024-го і особливо 2025-й рік можуть стати серйозним викликом для Росії, вказуючи на можливі загострення проблем у країні та у війні проти України. Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Гіркін оцінив, що російська літньо-осіння наступальна кампанія 2024 року не досягла поставлених цілей по всьому фронту і навряд чи досягне цього напередодні дозового та снігового сезону, хоча російські війська продовжують інтенсивні наступальні дії на кількох операційних напрямках в Україні.

Колишній командир бойовиків заявив, що російська наступальна операція на північ і північний схід від Харкова «застопорилася» з дуже незначними територіальними просуваннями; що російські наступальні дії в Донецькій області лише «потіснили» українські позиції, але не прорвали лінію фронту; і що російські сили витрачають свої резерви на відбиття вторгнення України в Курську область.

Стрєлков стверджував, що захоплення Росією Вугледара на заході Донецької області було «недивним», оскільки російським військам знову не вдалося оточити українські сили, які тепер здатні консолідуватися на скороченій лінії фронту на північний захід від населеного пункту. Він оцінив, що українська оборонна операція влітку-осені 2024 року успішно досягла поставлених цілей відбиття наступу російських військ з мінімальними територіальними втратами.

Крім того, Гіркін стверджує, що успішні відбиття російських атак українськими військовими призвели до піднесення морального духу не лише в лавах ЗСУ, але і в українському суспільстві.

Нагадаємо, раніше російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який перебуває у колонії, закликав росіян доєднуватися до «Російського руху» та виходити на мітинги, аби звільнити ув'язненого терориста з-під варти.

До слова, раніше Гіркіна, який відбуває покарання за звинуваченням в закликах до екстремізму, оголосили «схильним до втечі». У зв'язку з цим він не зможе вийти за умовно-достроковим звільненням.

Раніше повідомлялось, що терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) знайшов роботу в колонії. Він працюватиме на швейному виробництві. Про це повідомляють його дружина Мирослава Регінська.