Головна Світ Політика
search button user button menu button

Гіркін, якого ув'язнила РФ, розкритикував російський осінній наступ в Україні – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Гіркін, якого ув'язнила РФ, розкритикував російський осінній наступ в Україні – ISW
Гіркін негативно оцінив дії ЗС РФ в Україні
фото з відкритих джерел

Колишній офіцер ФСБ, а нині ув'язнений терорист Гіркін-Стрєлков дав оцінку наступальним діям РФ в Україні

Ігор Гіркін, колишній російський офіцер та націоналіст, який наразі перебуває у в'язниці, висловив сумніви щодо офіційної стратегії перемоги, яку пропагує Кремль. Він також попередив, що кінець 2024-го і особливо 2025-й рік можуть стати серйозним викликом для Росії, вказуючи на можливі загострення проблем у країні та у війні проти України. Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Гіркін оцінив, що російська літньо-осіння наступальна кампанія 2024 року не досягла поставлених цілей по всьому фронту і навряд чи досягне цього напередодні дозового та снігового сезону, хоча російські війська продовжують інтенсивні наступальні дії на кількох операційних напрямках в Україні.

Колишній командир бойовиків заявив, що російська наступальна операція на північ і північний схід від Харкова «застопорилася» з дуже незначними територіальними просуваннями; що російські наступальні дії в Донецькій області лише «потіснили» українські позиції, але не прорвали лінію фронту; і що російські сили витрачають свої резерви на відбиття вторгнення України в Курську область.

Стрєлков стверджував, що захоплення Росією Вугледара на заході Донецької області було «недивним», оскільки російським військам знову не вдалося оточити українські сили, які тепер здатні консолідуватися на скороченій лінії фронту на північний захід від населеного пункту. Він оцінив, що українська оборонна операція влітку-осені 2024 року успішно досягла поставлених цілей відбиття наступу російських військ з мінімальними територіальними втратами.

Крім того, Гіркін стверджує, що успішні відбиття російських атак українськими військовими призвели до піднесення морального духу не лише в лавах ЗСУ, але і в українському суспільстві.

Нагадаємо, раніше російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який перебуває у колонії, закликав росіян доєднуватися до «Російського руху» та виходити на мітинги, аби звільнити ув'язненого терориста з-під варти.

До слова, раніше Гіркіна, який відбуває покарання за звинуваченням в закликах до екстремізму, оголосили «схильним до втечі». У зв'язку з цим він не зможе вийти за умовно-достроковим звільненням. 

Раніше повідомлялось, що терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) знайшов роботу в колонії. Він працюватиме на швейному виробництві. Про це повідомляють його дружина Мирослава Регінська.

Читайте також:

Теги: ISW Ігор Стрєлков наступ Ігор Гіркін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для «підпалювачів» міжнародного порядку може бути й неприємний сюрприз, коли США і НАТО почнуть нарешті діяти значно більш рішуче і дієвіше
Глобальна війна стає все реальнішою
Вчора, 17:00
Аналітики ISW опублікували новий звіт про ситуацію на фронті
Росіяни наступають в Курській області та безуспішно атакують на Донеччині – звіт ISW
Вчора, 05:30
«Наслідки розчленування України будуть глобальними і катастрофічними для сучасного світу в цілому»
Чи може бути Україна не в кордонах 1991 року?
15 жовтня, 13:01
Президент Бразилії Лула да Сілва має добри відносини з диктатором Володимиром Путіним
Український дипломат пояснив, чим «купив» бразильських політиків Путін
10 жовтня, 08:15
Пришельці-«черкаси» та дівчина в лаптях. Про що мовчить музей у Суджі, розповідає дослідник історії Євген Мурза
Як Росія фальсифікує історію. Екскурсія музеєм у Суджі репортаж
6 жовтня, 11:25
Bloomberg зазначає, Путін завжди був готовий порушувати перемир'я та угоди і відступати, коли бачив у цьому стратегічну вигоду
Що дасть Україні перемир’я з Росією: Bloomberg спрогнозував наслідки
30 вересня, 10:23
У рамках конференції BioGeNext, яка триває зараз у Києві і співорганізатором якої є ІМБГ, предствалено стенд, присвячений загиблим вченим
Стало відомо, скільки вчених убила Росія від початку повномасштабного вторгнення
19 вересня, 12:16
Україна нарощує внутрішнє виробництво БпЛА і перекидає техніку зі складів або резервних бригад, щоб компенсувати недостатню військову допомогу Заходу
ISW вказав на недоліки української армії
17 вересня, 08:59
Затримка американської допомоги обмежує ЗСУ в обороні – ISW
Затримка американської допомоги обмежує ЗСУ в обороні – ISW
17 вересня, 06:46

Політика

Гіркін, якого ув'язнила РФ, розкритикував російський осінній наступ в Україні – ISW
Гіркін, якого ув'язнила РФ, розкритикував російський осінній наступ в Україні – ISW
США та союзники моніторитимуть виконання санкцій проти КНДР
США та союзники моніторитимуть виконання санкцій проти КНДР
Ізраїль на півдні Лівану ліквідував чергового командира «Хезболли» – пресслужба ЦАХАЛу
Ізраїль на півдні Лівану ліквідував чергового командира «Хезболли» – пресслужба ЦАХАЛу
100-річний експрезидент США Картер достроково проголосував на виборах за Гарріс
100-річний експрезидент США Картер достроково проголосував на виборах за Гарріс
ЦАХАЛ знайшов на складах «Хезболли» багато російської зброї – Нетаньягу
ЦАХАЛ знайшов на складах «Хезболли» багато російської зброї – Нетаньягу
Що увійде до пакету допомоги на $425 млн для України: Пентагон оголосив деталі
Що увійде до пакету допомоги на $425 млн для України: Пентагон оголосив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
16K
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список
15K
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
8598
Білий дім про наявність північнокорейських військ в Україні: Нові рівні відчаю Путіна

Новини

У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Вчора, 00:56

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua