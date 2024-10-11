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Хакери ГУР атакували навчальні заклади РФ, які готують військових фахівців

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Хакери ГУР атакували навчальні заклади РФ, які готують військових фахівців
Фахівці ГУР МО здійснили кіберудар по мережевій інфраструктурі північно-кавказького федерального університету, який готує операторів БПЛА
колаж: glavcom.ua

Після отримання доступу до мережевої інфраструктури, на уражених веб-ресурсах була опублікована агітаційна листівка на підтримку наступальних операцій ЗСУ

Фахівці ГУР МО здійснили кіберудар по мережевій інфраструктурі північно-кавказького федерального університету, який готує операторів БПЛА, фахівців з цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для армії РФ.  Про це УНН повідомило власне джерело у розвідці.  

Як повідомляє джерело в ГУР, університет забезпечує діяльність відразу низки навчальних закладів у кількох регіонах рф, зокрема 7 інститутів.

«Внаслідок операції було уражено внутрішню інформаційну інфраструктуру обʼєкту, знищені цільові ресурси противника (веб-сайти, бази даних, файлові сховища) загальним обсягом понад 150 терабайт»,  – розповіло джерело. 

Зокрема було атаковано 11 вебсайтів, понад сім тисяч службових ПЕОМ, 135 серверів та файлових сховищ.

Крім того, за даними джерела, було здійснено серію кібератак на низку цільових інтернет-ресурсів та файлових сховищ організацій ворог.  Після отримання доступу до мережевої інфраструктури, на уражених веб-ресурсах була опублікована агітаційна листівка на підтримку наступальних операцій ЗСУ.

«Результатом операції стало послаблення навчально-наукової бази країни-агресора та можливостей допідготовки військових фахівців шляхом виконання спеціальних завдань розвідки у кіберпросторі», – додало джерело. 

Нагадаємо, 2 жовтня фахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили кібератаку на російський фінансовий сектор, зокрема, на Альфа-банк, оператора «Ростелеком» і банк «Відкриття». Про це повідомляє Ліга.net з посиланням на джерела в розвідці. За словами джерел, унаслідок атаки в системі швидких платежів виник глобальний збій: мобільні програми банків, онлайн-банкінг та внутрішні сервіси установ припинили свою роботу. У ГУР підкреслили, що атаковані обʼєкти забезпечують російську агресію проти України.

У вересні українські розвідники провели чергову успішну кібероперацію – зламали федеральний центр видачі цифрових підписів РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України в Telegram. Зазначається, що масив отриманих даних виставлять на продаж, а виручені кошти передадуть на потреби Сил безпеки і оборони України.

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Теги: ворог університет Telegram інтернет Міноборони

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