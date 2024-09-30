Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Військовозобов'язаних, які не оновили дані, розшукує поліція? Заява ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Військовозобов'язаних, які не оновили дані, розшукує поліція? Заява ТЦК
Представник ТЦК розповів про мобілізацію
фото: Суспільне (ілюстративне)

В Івано-Франківському ТЦК зауважили, що всіх осіб, які не оновили дані, поліція притягує до адмінвідповідальності

Військовозобов'язані, які не оновили свої військово-облікові дані, є порушниками і їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це в інтерв’ю «Західному кур’єру» розповів тимчасово в. о. заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і соціальної підтримки, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Андрій Мороз.

«Вони (категорія осіб, яка не оновила військово-облікові дані, – «Главком») автоматично стали порушниками військового обліку і їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності», – сказав підполковник.

Мороз додав, що всі порушники перебувають у розшуку поліції та щодня виявляються працівниками ТЦК.

«Нагадую, ті хто немає військово-облікових документів теж є порушниками військового обліку. Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані. Ті, хто має військово-облікові документи невстановленого зразка також порушники. Таких людей є багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації. 

Також голова «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів, що лист з повісткою виглядає як звичайний конверт та нічим не відрізняється від судових документів. Вона має вигляд звичайного рекомендованого листа, який одержувач отримує під підпис.

Раніше стало відомо, що призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років зупинено. Наразі мобілізація можлива лише за письмовою згодою.

До слова, члени комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням зменшення мінімального призовного віку із 25 до 20 років. Однак Генеральний штаб запевнив, що наразі такої потреби немає.

Читайте також:

Теги: ТЦК Івано-Франківськ Івано-Франківщина поліція мобілізація Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни заходять у Вугледар
У Вугледар вже забігає піхота росіян – DeepState
Сьогодні, 00:00
Військовий облік по-новому? У Раді з'явився законопроєкт
Військовий облік по-новому? У Раді з'явився законопроєкт
24 вересня, 18:45
Канцлер Німеччини закликав ЄС швидко надати Україні обіцяну фінансову допомогу
«Несумісно з моєю позицією». Шольц прокоментував дозвіл Україні на удари вглиб РФ
23 вересня, 21:20
Сонячна і тепла погода – зима буде холодною
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 вересня, 00:05
Супутниковий знімок знищеного винищувача МіГ31 після атаки на авіабазу Бельбек. Крим, 16 травня 2024 року
Аналітик із США вказав на «ахіллесову п'яту» Росії у війні з Україною
14 вересня, 19:43
Росія завжди погрожує, коли Захід може прийняти успішне рішення
Ядерні погрози Путіна: Центр протидії дезінформації повідомив, що вони означають
14 вересня, 14:16
Російський дрон залетів у Гомельську область
У Білорусь знову залетів російський безпілотник
14 вересня, 12:24
Ентоні Блінкен, який напередодні відвідував Київ, приїхав у Польщу
Блінкен прибув до Варшави, де говоритиме про Україну
12 вересня, 12:51
Ані тимчасовий виконувач обов'язків президента Турчинов, ані обраний президент Порошенко у 2014-му не оголосили стан війни з РФ…
АТО чи війна? Чому партія Порошенка не голосувала за ратифікацію Римського статуту авторська стаття
1 вересня, 12:40

Суспільство

Чи можуть жителі окупованих територій уникнути покарання за паспорт РФ? Пояснення Мін'юсту
Чи можуть жителі окупованих територій уникнути покарання за паспорт РФ? Пояснення Мін'юсту
Військовозобов'язаних, які не оновили дані, розшукує поліція? Заява ТЦК
Військовозобов'язаних, які не оновили дані, розшукує поліція? Заява ТЦК
Скандальна фірма отримала перші кошти на будівництво військового цвинтаря під Києвом
Скандальна фірма отримала перші кошти на будівництво військового цвинтаря під Києвом
Де взимку буде найскладніша ситуація зі світлом? Нардепка назвала міста
Де взимку буде найскладніша ситуація зі світлом? Нардепка назвала міста
У Львові трирічний хлопчик засунув руку в електром’ясорубку (фото)
У Львові трирічний хлопчик засунув руку в електром’ясорубку (фото)
Помер від отриманих на фронті поранень. Згадаймо солдата Анатолія Чугаєва
Помер від отриманих на фронті поранень. Згадаймо солдата Анатолія Чугаєва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
53K
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
19K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву
17K
Україна не влучила в арсенал зброї у Волгоградській області: супутникові знімки
16K
У мережі завірусилось фото Буданова у супермаркеті

Новини

У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Сьогодні, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Сьогодні, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua