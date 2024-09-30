Військовозобов'язаних, які не оновили дані, розшукує поліція? Заява ТЦК

В Івано-Франківському ТЦК зауважили, що всіх осіб, які не оновили дані, поліція притягує до адмінвідповідальності

Військовозобов'язані, які не оновили свої військово-облікові дані, є порушниками і їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це в інтерв’ю «Західному кур’єру» розповів тимчасово в. о. заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і соціальної підтримки, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Андрій Мороз.

«Вони (категорія осіб, яка не оновила військово-облікові дані, – «Главком») автоматично стали порушниками військового обліку і їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності», – сказав підполковник.

Мороз додав, що всі порушники перебувають у розшуку поліції та щодня виявляються працівниками ТЦК.

«Нагадую, ті хто немає військово-облікових документів теж є порушниками військового обліку. Є також категорія громадян, які мають право на відстрочку від служби, але з якихось причин не оновили дані. Ті, хто має військово-облікові документи невстановленого зразка також порушники. Таких людей є багато. Всі вони перебувають у розшуку і щоденно виявляються нашими працівниками. Ми передаємо їх представникам поліції, їх притягують до адмінвідповідальності», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації.

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До слова, члени комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням зменшення мінімального призовного віку із 25 до 20 років. Однак Генеральний штаб запевнив, що наразі такої потреби немає.