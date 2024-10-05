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Залужний повідомив, чи підтримує зниження призовного віку в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Залужний повідомив, чи підтримує зниження призовного віку в Україні
Валерій Залужний зустрівся з українськими студентами в Лондоні
фото: Валерій Залужний/Facebook

Посол заявив, що Україну здатна врятувати лише молодь

Ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує мобілізацію молоді 18-25 років. про це повідомляють «Букви».

«Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді Головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну», – сказав Залужний.

Посол додав, що Україну здатна врятувати лише молодь: «Якщо країна дійде до такого бар’єра, коли буде загроза існуванню держави як такої, її можуть врятувати тільки молоді люди у віці 18-25 років, бо це абсолютно інші люди».

Нагадаємо, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років

Також, за словами Костенка, Україна хоче мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року.

Як повідомлялося, призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років зупинено. Нині мобілізація таких громадян можлива лише за письмовою згодою. 

До слова, раніше члени комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням зменшення мінімального призовного віку із 25 до 20 років. Однак Генштаб запевнив, що наразі такої потреби немає. 

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Теги: Велика Британія Валерій Залужний посол посольство Україна українці мобілізація

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