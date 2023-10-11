Зеленський, вибори та другий термін

Історія з виборами – це дуже слизький крок. І абсолютно невідомо, що може на ньому погоріти першим

Зараз політологи ломають голову, що мав на увазі Володимир Зеленський, коли сказав, що не піде в президенти, коли закінчиться війна, але коли вибори відбудуться під час війни – то буде брати участь.

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Дуже неоднозначна заява. Бо під час воєнного стану повноцінні вибори неможливі. Та й до закінчення війни (а це можуть бути роки) Зеленський може просто залишатися президентом. Знову таки, посилаючись на воєнний стан.

Тоді навіщо це Зеленському?

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Викгядає так, що його команда хоче провести вибори, де (поки що) немає альтернативи і таким чином отримати мандат на подальше урядування в такому форматі, який він має зараз.

Однак такий сценарій містить кілька перепон. І всі вони ставлять під сумнів його реалізацію.

Такий підхід суперечить баченню наших стратегічних західних партнерів, які не бачать гострої необхідності у проведенні виборів в умовах воєнного стану. Суспільна думка щодо виборів також категорична: проводити вибори без участі тих, хто на фронті, без прозорого механізму голосування тих, хто за кордоном і за відсутності оновленого реєстру, – це точно не про вибори, а про імітацію. Сюди ж можна додати і те, що є нагальними елементами – безпека на виборчих дільницях, особливо в прифронтовій зоні, доступ кандидатів до ЗМі та ще десяток інших речей, які потрібно законодавчо уточнювати. А от тут роль Верховної ради, можливо, вперше з 2019-го року починає бути важливою. Бо, власне, вона має запустити цей виборчий процес.

І от тут у мене великі сумніви, що це станеться.

Ні, звичайно, я вірю, що депутати в очах ОП – пішаки, які «ніхто і звуть їх ніяк», але вже не один президент спотикався саме через парламент. У нинішньому його стані голосів за будь-які вибори в залі ВР немає. Хіба що аргументи ДБР, СбУ, НАбУ та НАЗК виявляться більш актуальними, ніж чаювання на вулиці Авіаконструктора Сікорського, де знаходиться посольство США. А враховуючи відкриття декларацій…

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Тому історія з виборами – це дуже слизький крок. І абсолютно невідомо, що може на ньому погоріти першим.