Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
За добу втрати ворога склали 797 осіб на Таврійському напрямку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ЗСУ знищили 26 одиниць російської техніки на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 13 жовтня, українські воїни виконали 1876 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Окрім майже 800 росіян, також було знищено 26 одиниць техніки терористів. Про це йдеться у зведенні об'єднаного центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Досягнення наших воїнів

Підрозділи ракетних військ та артилерії здійснили 1876 вогневих завдань. Втрати ворога склали 797 осіб. Також було знищено 26 одиниць військової техніки противника, зокрема:

  • літак Су-25;
  • чотири танки;
  • 10 ББМ;
  • п'ять артилерійських систем;
  • РСЗВ;
  • БпЛА;
  • чотири автомобілі;
  • два склади боєприпасів ворога. 

Авдіївський напрямок

Росіян не полишають спроб прорвати оборону наших воїнів. Захисники відбили близько 20 атаку ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Військові відбили близько 15 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області.

Шахтарський напрямок

Росіяни безуспішно штурмували за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

Нагадаємо, що триває 598-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень.

Теги: окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС Угорщини приїхав до Москви з проханням
Глава МЗС Угорщини приїхав до Москви з проханням
Вчора, 13:10
Деталі операції уточнювали під час кількох зустрічей у Бейруті
Іран допоміг ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль – WSJ
9 жовтня, 01:40
ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW
ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW
2 жовтня, 05:00
Пам’ятник Костянтину Іпсіланті був законсервований у березні 2022 року
На території Лаври розконсервували старовинний пам’ятник (фото)
30 вересня, 06:58
За словами Данілова, головне завдання України зараз – тримати стійкість, не впадати в сум та не панікувати
Чи затягнеться війна в Україні: Данілов прокоментував заяви союзників
29 вересня, 13:12
Росія оголосила про початок чергового призову на військову службу
Росія оголосила про початок чергового призову на військову службу
29 вересня, 09:34
Армійці Сил оборони пишаються Залужним
Як бійці ставляться до Залужного? Командир снайперів відповів анекдотом
26 вересня, 15:49
На Полтавщину зайшло кілька груп ударних дронів
Атака на Полтавщину: де прогриміли вибухи
20 вересня, 06:22
Ігор Кастюкевич допомагав коригувати ракетний удар по Херсону
СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ
14 вересня, 11:52

Події в Україні

Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках суттєво загострилась – Сирський
Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках суттєво загострилась – Сирський
Окупанти зі «Смерчів» обстріляли село на Донеччині: загинула дитина
Окупанти зі «Смерчів» обстріляли село на Донеччині: загинула дитина
Окупанти встановили чергову дату виходу на адмінкордони Донецької області 
Окупанти встановили чергову дату виходу на адмінкордони Донецької області 
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
П’ятниця 13-те для окупантів у Криму: нові деталі атаки на кораблі РФ
П’ятниця 13-те для окупантів у Криму: нові деталі атаки на кораблі РФ
Окупанти створюють «війська ТрО» у Криму: партизани викрили їхні бази
Окупанти створюють «війська ТрО» у Криму: партизани викрили їхні бази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Мобілізація в Україні. Маємо велику проблему
72K
«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови
14K
У трьох областях України скасували осінні шкільні канікули
13K
У Німеччині розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн (відео)
11K
Глава МЗС Угорщини приїхав до Москви з проханням
9223
Пентагон підняв в небо авіацію над тимчасово окупованим Кримом

Новини

Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
Вчора, 23:51
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
Вчора, 22:50
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту