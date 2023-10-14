Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога

За добу втрати ворога склали 797 осіб на Таврійському напрямку

ЗСУ знищили 26 одиниць російської техніки на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 13 жовтня, українські воїни виконали 1876 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Окрім майже 800 росіян, також було знищено 26 одиниць техніки терористів. Про це йдеться у зведенні об'єднаного центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Досягнення наших воїнів

Підрозділи ракетних військ та артилерії здійснили 1876 вогневих завдань. Втрати ворога склали 797 осіб. Також було знищено 26 одиниць військової техніки противника, зокрема:

літак Су-25;

чотири танки;

10 ББМ;

п'ять артилерійських систем;

РСЗВ;

БпЛА;

чотири автомобілі;

два склади боєприпасів ворога.

Авдіївський напрямок

Росіян не полишають спроб прорвати оборону наших воїнів. Захисники відбили близько 20 атаку ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мар'їнський напрямок

Військові відбили близько 15 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області.

Шахтарський напрямок

Росіяни безуспішно штурмували за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок

Ворог намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

Нагадаємо, що триває 598-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень.