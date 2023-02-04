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Франція надасть Україні ПЗРК Mamba

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Франція надасть Україні ПЗРК Mamba
фото з відкритих джерел

 Система допоможе надійніше захистити українське небо

Україна може отримати від Франції сучасні зенітно-ракетні комплекси Mamba вже цієї весни. Відповідну заяву у своєму Twitter зробив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. 

«Ми вирішили поставити в Україну ЗРК SAMP/T-Mamba навесні 2023 року», – написав він. Очільник французького оборонного відомства зазначив, що така система дозволить захистити цивільне населення та інфраструктуру від атак з боку Росії. І постачання комплексів Mamba безпосередньо пов’язане з проханням міністра оборони України Олексія Резнікова.

Той, у свою чергу подякував французькому колезі. «Я дуже вдячний своїм колегам Себастьяну Лекорню та Гвідо Крозетто, які вирішили поставити ЗРК SAMP/T для ЗСУ. Це допоможе нам врятувати тисячі життів від атак російських терористів. Крок за кроком ми закриємо небо над Україною», – наголосив Резніков.

Нагадаємо, що раніше уряд Франції зголосився направити до Польщі 150 спеціалістів для навчання українських військових, а також пообіцяв ЗСУ чергову партію самохідних артилерійських установок Caesar від Франції.

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Теги: системи ППО Франція Олексій Резніков

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