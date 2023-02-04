Де українці зможуть використовувати далекобійні GLSDB – відповідь Пентагону

Країна вирішуватиме самостіймо

Україна може самостійно вирішувати, які операції проводити для звільнення своїх територій від російських окупантів. Про це у п’ятницю заявив представник Пентагону Патрік Райдер, відповідаючи на питання, чи передбачає передача далекобійних ракет GLSDB використання їх для ударів по військових об'єктах РФ у Криму.

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«Що стосується українських планів стосовно операцій, то очевидно, що це їхнє рішення. Вони (українці - ред.) головні в цьому», – наголосив Патрік Райдер.

За його словами, боєприпаси дадуть можливість ЗСУ вражати ворожі цілі на більшій відстані.

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Нагадаємо, що у п’ятницю США оголосили про виділення Україні пакету військової допомоги на $2,2 млрд. Пакет включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для Himars.

Також стало відомо про те, що США надішлють Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням. Вони поєднують в собі два перевірених пристрої: бомбу малого діаметру ВПС, керовану за допомогою супутників GPS, і армійську ракету, яка вже є на озброєнні Збройних Сил України. Фінансування поставки високоточних ракет буде здійснюватися за рахунок $1,75 млрд в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки.