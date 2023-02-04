Російські «втікачі від мобілізації» вже складають 8% населення Грузії

Грузинська громадськість занепокоєна можливими наслідками такої навали

Російсько-грузинський кордон з моменту оголошення Путіним мобілізації вже 1,3 млн росіян. З них 300 тисяч вирішили залишитися в Грузії, розповідає в в ефірі телемарафону Нона Мамулашвілі, представниця «Єдиного національного руху» в Грузії.

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«300 тис.росіян – це приблизно 8% населення. Це вже меншість, якої навіть під час Радянського Союзу в Грузії не існувало», – наголосила вона. Нона Мамулашвілі збурена тим, що в країну в статусі біженців приїздять представники країни, яка окупувала 20% території Грузії.

«Такого феномена я в житті не бачила в жодній країні», – ділиться політикиня.

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На думку Мамулашвілі, росіяни, які тікають від мобілізації, не відчувають жодної відповідальності за дії та політику російської влади. Якщо вони біженці, то мають просити політичний притулок, але росіяни цього не роблять.

«Вони просто тут перезимують і, швидше за все, тут і залишаться. Знову ж таки – це дуже небезпечно для Грузії. Але з огляду на те, що влада Грузії вже відкрито проводить проросійську політику, то вона відмовилася і закривати кордони, і запроваджувати візовий режим, і вживати будь-яких дій для того, щоб контролювати ту масу громадян РФ, які заходять на територію Грузії», – пояснила представниця «Єдиного національного руху» в Грузії.

Нагадаємо, що днями опозиційна партія «За Грузію» внесла до парламенту резолюцію щодо строків перебування в Грузії для росіян. Документ уже зареєстровано у парламенті.