Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російські «втікачі від мобілізації» вже складають 8% населення Грузії

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Російські «втікачі від мобілізації» вже складають 8% населення Грузії
фото з відкритих джерел

Грузинська громадськість занепокоєна можливими наслідками такої навали  

Російсько-грузинський кордон з моменту оголошення Путіним мобілізації вже 1,3 млн росіян. З них 300 тисяч вирішили залишитися в Грузії, розповідає в в ефірі телемарафону Нона Мамулашвілі, представниця «Єдиного національного руху» в Грузії.

«300 тис.росіян – це приблизно 8% населення. Це вже меншість, якої навіть під час Радянського Союзу в Грузії не існувало», – наголосила вона. Нона Мамулашвілі збурена тим, що в країну в статусі біженців приїздять представники країни, яка окупувала 20% території Грузії.

«Такого феномена я в житті не бачила в жодній країні», – ділиться політикиня.

На думку Мамулашвілі, росіяни, які тікають від мобілізації, не відчувають жодної відповідальності за дії та політику російської влади. Якщо вони біженці, то мають просити політичний притулок, але росіяни цього не роблять. 

«Вони просто тут перезимують і, швидше за все, тут і залишаться. Знову ж таки – це дуже небезпечно для Грузії. Але з огляду на те, що влада Грузії вже відкрито проводить проросійську політику, то вона відмовилася і закривати кордони, і запроваджувати візовий режим, і вживати будь-яких дій для того, щоб контролювати ту масу громадян РФ, які заходять на територію Грузії», –  пояснила представниця «Єдиного національного руху» в Грузії.

Нагадаємо, що днями опозиційна партія «За Грузію» внесла до парламенту резолюцію щодо строків перебування в Грузії для росіян. Документ уже зареєстровано у парламенті.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Російські «втікачі від мобілізації» вже складають 8% населення Грузії
Російські «втікачі від мобілізації» вже складають 8% населення Грузії
Франція надасть Україні ПЗРК Mamba
Франція надасть Україні ПЗРК Mamba
Де українці зможуть використовувати далекобійні GLSDB – відповідь Пентагону
Де українці зможуть використовувати далекобійні GLSDB – відповідь Пентагону
Литва зібрала кошти на радари ППО для України
Литва зібрала кошти на радари ППО для України
ЦРУ: Китай створить передумови для вторгнення в Тайвань до 2027 року
ЦРУ: Китай створить передумови для вторгнення в Тайвань до 2027 року
В Росії палає завод, який виготовляв конструкції для кримського мосту (відео)
В Росії палає завод, який виготовляв конструкції для кримського мосту (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
США надали Україні далекобійні ракети для Himars
19K
Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Шольц розкрив справжні плани Путіна щодо України
8259
Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям
7244
Несподіваний удар. «Південь» повідомив звідки раптово може атакувати РФ

Новини

США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Сьогодні, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
Вчора, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
Вчора, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
Вчора, 21:40
Відтепер російські студенти змушені нахвалювати Путіна: оновлено програму
Вчора, 20:43
Онлайн держпослуги для переселенців: які функції доступні
Вчора, 19:57

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту