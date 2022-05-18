Захоплення Запорізької АЕС. Оголошено підозру ще одному російському командиру

Командир військової частини російської нацгвардії брав участь у захопленні АЕС в Енергодарі

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру командиру військової частини Федеральної служби військ національної гвардії РФ у захопленні Запорізької АЕС. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний, здійснюючи командування однією із двох батальйонно-тактичних груп збройних сил та національної гвардії РФ, віддав наказ про напад та силове захоплення із застосуванням зброї Запорізької атомної електростанції у м. Енергодар. Він також безпосередньо взяв участь у захопленні, знаючи, що атомна електростанція відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права є об’єктом, що містить небезпечні сили.

Такі дії становлять пряму загрозу життю і здоров’ю мирного населення, суперечать нормам ст. 56 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, яка прямо забороняє вчиняти напади на атомні електростанції в умовах збройного конфлікту.

У результаті нападу на Запорізьку АЕС загинуло дві особи, пошкоджено споруди атомної електростанції.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу співробітників ГУ «І» Департаменту захисту національної державності СБУ.

Раніше було повідомлено про підозру російському генералу, який надав злочинний наказ та безпосередньо брав участь у силовому захоплені Запорізької АЕС. Відомо його ім'я. Захопленням АЕС керував російський генерал-майор Олексій Домбровський.