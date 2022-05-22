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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області: є постраждалі

    Рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області: є постраждалі
    фото з відкритих джерел

    Окупанти атакували селона Вільнянщині Запорізької області

    Сьогодні вночі, 22 травня, війська загарбників випустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл Запорізької області. Попередньо, є постраждалі. Про це повідомляє пресслужа Запорізької ОВА.

    «Сьогодні, 22 травня, близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

    На даний час, на місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі громадяни.

    В ОВА пояснюють, що вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу.

    Нагадаємо, за інформацією американських аналітиків, окупанти можуть готувати наступ на Півдні, щоб просунутися до Запоріжжя. До слова, розпочалась вісімдесят восьма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна обстріл Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області: є постраждалі