Заступник Авакова дезінформував журналістів про покарання поліцейських - ЗМІ



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За період з 2014 по 2019 роки включно було лише чотири обвинувальні вироки - розслідування

Геращанеко заявив, що кожного року кілька десятків правоохоронців карають за незаконне притягнення людей до відповідальності

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, озвучив неправдиве припущення про те, що на рік декілька десятків правоохоронців несуть покарання за незаконне притягнення людей до кримінальної відповідальності. Про це він сказав в інтерв’ю, опублікованому 25 червня 2020 року, пише Bihus.Info.

«Ставлячи свій підпис під підозрою, слідчий несе, зокрема кримінальну відповідальність за статтею про переслідування завідомо невинної особи. Думаю, в рік це кілька десятків людей», - зазначив Геращенко.

У Кримінальному кодексі України справді передбачений такий злочин проти правосуддя. Є стаття, яка передбачає покарання правоохоронців за притягнення до відповідальності завідомо невинної особи – ст. 372. Однак на практиці вона є такою, яка майже ніколи не призводить до обвинувальних вироків.

За точною статистикою редакція Bihus.Info звернулася до Державної судової адміністрації.

«За період з 2014 по 2019 роки включно було лише чотири обвинувальні вироки за ст. 372. При цьому усі – у 2014 році, одразу після Революції Гідності – тобто у той час, коли найбільш активно ініціювали кримінальні провадження за незаконне притягнення учасників Революції. У 2015-2019 роках взагалі не було жодного обвинувального вироку за цією статтею. Натомість у 2019 році був один виправдувальний вирок за ст. 372 ККУ. Статистики за 2020-ий рік у Державній судовій адміністрації наразі немає», - йдеться у повідомленні.

Журналісти наголошують, що заступник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив неправдиве припущення про те, що на рік карають декілька десятків правоохоронців за незаконне притягнення людей до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також був фігурантом проєкту FactЧек. Він називав неправдиву статистику щодо людей, які повернулися в Україну і зобов’язалися відбути самоізоляцію.