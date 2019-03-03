Займання сміття викликало пожежу на центральному ринку у Кривому Розі
-
Розсилка
Пожежу гасили п’ять частин
Фото: 1kr.ua
Після займання вогонь перекинувся на торгові павільйони
Сьогодні, 3 березня, сталася пожежа на території центрально-міського ринку Кривого Рогу, ніхто не постраждав. Про це повідомляє сайт «Перший криворізький».
Близько 14:30 рятувальникам повідомили про загорання на вулиці Лермонтова на території Центрально-Міського ринку.
Люди повідомили, що тут на відкритій території загорілося сміття.
На місце події прибули співробітники 10 і 11 частин ДСНС міста.
Вогонь перекинувся на торговельні точки, розташовані поруч з місцем пожежі.
На підмогу приїхали співробітники 14, 26, 29 частин рятувальників.
Вогонь знищив дахи 7 торгових павільйонів, розташованих поруч. Площа пожежі склала більше 300 метрів квадратних.