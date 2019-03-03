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    Події в Україні

    Займання сміття викликало пожежу на центральному ринку у Кривому Розі

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    Пожежу гасили п&rsquo;ять частин - Займання сміття викликало пожежу на центральному ринку у Кривому Розі
    Пожежу гасили п’ять частин
    Фото: 1kr.ua

    Після займання вогонь перекинувся на торгові павільйони

    Сьогодні, 3 березня, сталася пожежа на території центрально-міського ринку Кривого Рогу, ніхто не постраждав. Про це повідомляє сайт «Перший криворізький».

    Близько 14:30 рятувальникам повідомили про загорання на вулиці Лермонтова на території Центрально-Міського ринку.

    Люди повідомили, що тут на відкритій території загорілося сміття.

    На місце події прибули співробітники 10 і 11 частин ДСНС міста.

    Вогонь перекинувся на торговельні точки, розташовані поруч з місцем пожежі.

    На підмогу приїхали співробітники 14, 26, 29 частин рятувальників.

    Вогонь знищив дахи 7 торгових павільйонів, розташованих поруч. Площа пожежі склала більше 300 метрів квадратних.

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