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Британія може передати Україні далекобійне озброєння – Sky News

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британія може передати Україні далекобійне озброєння – Sky News
Сунак запропонує Україні засоби далекого радіусу дії, щоб «завадити Росії завдавати ударів по інфраструктурі»
фото з відкритих джерел

Зеленський сьогодні відвідає Британію

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак може запропонувати сьогодні президенту України Володимиру Зеленському озброєння дальньої дії. Про це повідомляє Sky News.

«Сунак запропонує надати Україні засоби далекого радіусу дії, щоб «завадити Росії постійно завдавати ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію. Попередньо відомо, що український президент зустрінеться з прем’єром країни Ріші Сунаком і виступить з промовою в парламенті.Також, за даними ЗМІ, глава держави зустрінеться з українськими воїнами, які проходять підготовку у Британії.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів.

А прем’єр-міністр країни Сунак заявив, що односторонні пропозиції Росії щодо припинення вогню треба ігнорувати, принаймні до повного виведення окупантів з території України.

Нагадаємо, що в четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення – Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.  Глава Європейської Ради запросив Зеленського особисто відвідати саміт у Брюсселі. За даними деяких ЗМІ, Зеленський погодився.

Після цього, серед офіційних осіб Європейського Союзу спалахнули взаємні звинувачення після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя цього тижня.

До слова, першими далекобійні ракети Україні передали США.

Теги: зброя Велика Британія Володимир Зеленський Україна Ріші Сунак

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