Збройні сили відбили спробу заходу російської ДРГ на Чернігівщину

Військові розповіли, що намагаються знищувати російські ДРГ ще до того як вони планують перетнути кордон і проникнути на Чернігівщину

«На минулих вихідних була спроба заходу російської ДРГ. Втрати противника уточнюються»

На Чернігівщині військовослужбовці Сил оборони України запобігли спробі заходу російської диверсійно-розвідувальної групи. Сталося це минулими вихідними з 26 на 27 квітня. Як передає «Главком», про заявили у відділі зв'язків з громадськістю оперативного командування «Північ», повідомляє Суспільне.

«На минулих вихідних була спроба заходу російської ДРГ. Сили оборони її відбили. Втрати противника уточнюються», – повідомили в командуванні.

Військові також розповіли, що намагаються знищувати російські ДРГ ще до того як вони планують перетнути кордон і проникнути на Чернігівщину. Також, за словами бійців, російські окупанти активно «окопуються», але сильно великого їх скупчення не спостерігається.

Нагадаємо, окупанти активізувалися на Сумщині, однак ЗСУ вміло їм протидіють. Прорвати тут кордон ворог намагається вже давно. Однак нині він має ширшу стратегічну мету. Як інформує «Главком», про це заявив підполковник ЗСУ та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

«З приводу Сумщини – не розумію панічних настроїв. Спроби прорвати кордон, робота ворожих ДРГ відбувається там постійно. Обстрілюють область постійно. На сьогоднішній день кардинальних змін, якихось суттєвих успіхів ворог на цьому напрямку не має. Українська армія давно навчилась протидіяти противнику в таких умовах», – пояснив Жорін.

Інше питання – це плани та нинішня стратегія РФ, вважає військовий.

Раніше повідомлялося, що російська армія готує резерви, аби здійснити ривок на фронті у травні.