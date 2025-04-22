Батьків спортсменки вибуховою хвилею відкинуло до стіни, двері квартири було завалено уламками

Російський обстріл Одеси пошкодив дім чемпіонки України з синхронного плавання Владислави Кочерби. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні вранці російські війська завдали удару по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, багато квартир зазнали серйозних пошкоджень.

Серед потерпілих – родина чемпіонки України з синхронного плавання Владислави Кочерби. Наразі наша спортсменка перебуває в Канаді у складі національної збірної, готуючись до III етапу Кубка світу.

Її батьків вибуховою хвилею відкинуло до стіни, двері квартири було завалено уламками. Лише завдяки сусідам, які кувалдою розчистили завал, вдалося їх врятувати.

На щастя, батьки Владислави залишилися живі, хоча досі перебувають у стані глибокого шоку. Квартира спортсменки зазнала значних руйнувань.

Нагадаємо, ввечері, 21 квітня, Росія атакувала «шахедами» Одесу. Внаслідок ударів є постраждалі.

В Одесі пролунала серія гучних вибухів. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, у місті через атаку безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі. За його словами, над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Також Кіпер розповів, що, попередньо, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

За інформацією ДСНС, у Одесі внаслідок дронової атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби.

19 квітня 2025 року Повітряні Сили ЗСУ завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БпЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.

Об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів, наголошують у Генеральному штабі. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.

«Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії. Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним», – підсумували у Генштабі.