Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ показали, як відбили блокпост на Ізюмському напрямку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали, як відбили блокпост на Ізюмському напрямку (відео)
фото скріншот відео

Захисники звільняють українські території від рашистів 

Українські захисники показали, як звільнили в окупантів блокпост на Ізюмському напрямку. Відповідне відео розмістило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ в соцмережі.

«Ізюмський напрямок, воїни ССО України, захоплений блокпост, перелякані окупанти. Рухаємося вперед, звільняємо Українську землю від непотребу!», – йдеться в описі під відео.

Як повідомлялося, російські загарбники, тікаючи з Ізюма на Харківщині, кидали техніку та добивали своїх поранених. Про це розповіли десантники 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, які звільняли місто.

Читайте також: Очільник звільненого Ізюма: Є усі дані про тих, хто співпрацював з окупантами
Теги: війна Харківщина ЗСУ Ізюм

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Ізюмі зруйновано приблизно 80% житлових будинків 
«Змушували працювати за пайки». Мер Ізюма розповів про умови життя містян в окупації
Вчора, 12:38
Вороги навмисне били по скупченнях людей і житлових будинках
Мер звільненого Ізюма: Росіяни обстрілювали місто з мінометів, розповідаючи, що це – ЗСУ
Вчора, 08:10
В Ізюмі наразі найбільша проблема з опаленням
Мер Ізюма розказав, коли повернеться у звільнене місто
12 вересня, 22:33

Події в Україні

Мер Дніпра показав шокуючий подарунок із фронту (фото) 
Мер Дніпра показав шокуючий подарунок із фронту (фото) 
ЗСУ показали, як відбили блокпост на Ізюмському напрямку (відео)
ЗСУ показали, як відбили блокпост на Ізюмському напрямку (відео)
Рашисти масовано обстріляли Донеччину: вели вогонь по всій лінії фронту
Рашисти масовано обстріляли Донеччину: вели вогонь по всій лінії фронту
The Washington Post: Як поразка на Харківщині вдарить по Путіну
The Washington Post: Як поразка на Харківщині вдарить по Путіну
СБУ затримала у Запоріжжі агентку ФСБ з позивним «007»
СБУ затримала у Запоріжжі агентку ФСБ з позивним «007»
Рашисти обстріляли Миколаїв: моторошні кадри наслідків атаки
Рашисти обстріляли Миколаїв: моторошні кадри наслідків атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Наступ ЗСУ. Кухар Путіна нагнітає паніку у прикордонних регіонах Росії
83K
Ситуація на південному фронті. Військові пояснили, яка задача тепер у росіян
76K
На війні загинула легендарна військова Ольга Сімонова (фото)
65K
Військова операція на Харківщині. Міноборони розкрило таємницю успіху
24K
Участь Росії у сесії Генасамблеї ООН: США змилувалися над Лавровим
22K
Розвідник розповів, як Україна використовує «супутник Притули»

Новини

ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
12 вересня, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
12 вересня, 08:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту