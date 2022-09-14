ЗСУ показали, як відбили блокпост на Ізюмському напрямку (відео)

Захисники звільняють українські території від рашистів

Українські захисники показали, як звільнили в окупантів блокпост на Ізюмському напрямку. Відповідне відео розмістило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ в соцмережі.

«Ізюмський напрямок, воїни ССО України, захоплений блокпост, перелякані окупанти. Рухаємося вперед, звільняємо Українську землю від непотребу!», – йдеться в описі під відео.

Як повідомлялося, російські загарбники, тікаючи з Ізюма на Харківщині, кидали техніку та добивали своїх поранених. Про це розповіли десантники 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, які звільняли місто.