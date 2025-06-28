Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача: Зеленський призначив нових членів

Президент України Володимир Зеленський, відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України» та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, ухвалив рішення про зміни у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ президента.

Згідно з указом, до складу Ставки затверджено та введено:

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Драпатий Михайло Васильович – Командувач об'єднаних сил Збройних Сил України.

Боєв Сергій Сергійович – перший заступник Міністра оборони України.

Шаповалов Геннадій Миколайович – командувач Сухопутних військ Збройних Сил України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення юриста та колишнього радника ОБСЄ в Україні Олександра Водяннікова суддею Конституційного суду.