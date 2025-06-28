Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Зеленський призначив новий склад Ставки Верховного Головнокомандувача
фото: Офіс президента

Зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача: Зеленський призначив нових членів

Президент України Володимир Зеленський, відповідно до статті 8 Закону України «Про оборону України» та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, ухвалив рішення про зміни у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ президента.

Згідно з указом, до складу Ставки затверджено та введено:

Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача фото 1
скріншот
  • Драпатий Михайло Васильович – Командувач об'єднаних сил Збройних Сил України.
  • Боєв Сергій Сергійович – перший заступник Міністра оборони України.
  • Шаповалов Геннадій Миколайович – командувач Сухопутних військ Збройних Сил України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення юриста та колишнього радника ОБСЄ в Україні Олександра Водяннікова суддею Конституційного суду. 

Читайте також:

Теги: Михайло Драпатий кадрові зміни Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Китай просто закрив доступ для Європи і для України в тому числі, для ЄС і для іншої Європи
Дронова підніжка. Зеленський розказав, як Китай підсобив росіянам
29 травня, 01:36
Операція України з використанням безпілотників змінила думку експертів про війну
Операція «Павутина» може змінити майбутнє всіх війн – Axios
4 червня, 16:22
Путін не прокоментував спецоперацію СБУ «Павутина», завдяки які було знищено літаки на аеродромах Росії, та не відреагував на підриви Кримського моста
Путін провів нараду: відкинув перемовини із Зеленським і промовчав про операцію СБУ
4 червня, 18:55
Під масованим ударом російських безпілотників опинилось місто Прилуки
Зеленський про атаку на Прилуки: Це ще одна причина запровадити максимальні санкції
5 червня, 11:14
Указом оновлено й вимоги до присвоєння звання молодшого лейтенанта
Медиків в окопи? Зеленський змінив правила служби
13 червня, 20:21
Зеленський оцінив готовність США та ЄС до наступних санкції проти Росії
Зеленський оцінив готовність США та ЄС до наступних санкції проти Росії
14 червня, 14:13
Генпрокурор скасував положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву
«Мені потрібні люди, які здатні діяти». Кравченко анонсував зміни у доборі посадовців
24 червня, 17:20
Олександр Алфьоров очолив Український інституту національної пам’яті
Історик та офіцер Олександр Алфьоров очолив Український інститут національної пам’яті
Вчора, 22:21
Володимир Зеленський прибув до Гааги на саміт НАТО
Немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну – Зеленський
24 червня, 19:17

Події в Україні

Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Губернатор Брянській області заявив про нічну атаку безпілотників
Губернатор Брянській області заявив про нічну атаку безпілотників
Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 червня 2025 року
Втрати ворога станом на 28 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Атеш привітав з Днем Конституції диверсією проти окупантів у Донецькій області
Атеш привітав з Днем Конституції диверсією проти окупантів у Донецькій області
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 червня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 червня: ситуація на фронті
104K
Гонець Путіна неочікувано назвав винного у розв'язанні Третьої світової
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 червня 2025
53K
Засуджена до 14 років за держзраду матір екснардепки від Партії регіонів, вийшла з СІЗО
37K
Верховний лідер Ірану відповів на ультиматум Трампа
31K
КНДР вже боїться відправляти до Росії солдатів: Умєров назвав причину

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:28
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua