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Зеленський розповів, чим планує займатися після президентства

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський розповів, чим планує займатися після президентства
Президент також сказав, що не впевнений, наскільки добре справляється зі стресом після років повномасштабної війни
фото: Офіс президента України

Президент заявив, що після завершення війни хоче залишитися жити в Україні та спокійно ходити її вулицями

Президент Володимир Зеленський заявив, що після завершення війни та своєї роботи на посаді глави держави хотів би продовжити жити в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю головній редакторці The Wall Street Journal Еммі Такер, пише «Главком».

За словами Зеленського, він намагається виконувати свою роботу так, щоб після завершення президентських повноважень мати можливість залишатися у своїй країні.

«Справа навіть не в тому, щоб люди тебе поважали. Справа в тому, щоб після війни і після цієї президентської роботи ти міг продовжувати жити у своїй країні, ходити вулицями, і щоб ніхто не хотів тебе вбити й не ненавидів тебе», – сказав президент.

Він зазначив, що для нього важливо, як людина поводиться під час перебування на посаді та які рішення ухвалює. «Те, як ти живеш і як намагаєшся жити», – пояснив Зеленський.

Президент також сказав, що не впевнений, наскільки добре справляється зі стресом після років повномасштабної війни. За його словами, він намагається жити заради хороших людей і сподівається, що таких людей навколо багато.

Варто нагадати, що український лідер заявив, що тристороння зустріч за участю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна потенційно може відбутися у грудні в Маямі під час саміту G20. 

Президент України також заявив, що сподівається завершити війну проти Росії до зими за допомогою президента США Дональда Трампа. Про це глава держави сказав під час зустрічі з американським лідером у Нью-Йорку.

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Теги: Володимир Зеленський війна Україна вибори

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