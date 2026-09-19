Хто зможе володіти зброєю в Україні? Робоча група обговорила нові правила

Учасники зосередилися на умовах набуття права на володіння цивільною вогнепальною зброєю

Робоча група з питань законодавчого врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї обговорила умови набуття права на володіння зброєю. Це вже четверте засідання групи та перше – в оновленому складі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського.

До роботи долучилися народні депутати, урядовці, правоохоронці, представники громадськості та експерти. За словами Вигівського, мета – напрацювати рішення, яке буде зрозумілим для громадян, реалістичним у застосуванні та відповідатиме вимогам безпеки.

Цього разу учасники зосередилися на умовах набуття права на володіння зброєю. Вони розглянули окремі ініціативи та пропозиції й визначили, як їх надалі враховуватимуть під час підготовки оновленої редакції законопроєкту.

Вигівський наголосив, що позиція Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції залишається незмінною: обіг цивільної вогнепальної зброї має бути чітко врегульований на рівні закону. «Дякую всім учасникам робочої групи за готовність до конструктивного діалогу. Ця робота триватиме», – зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно СБУ та Нацполіція викрили п'ять каналів нелегального продажу зброї, боєприпасів і вибухівки у різних регіонах України. Під час спецоперації правоохоронці вилучили російські автомати Калашникова, гранатомети, бойові гранати, вибухівку та майже 8 тис. набоїв. Одного з фігурантів затримали під час спроби продати «трофейне» озброєння майже на 1 млн грн.

Раніше начальник поліції Хмельниччини Іван Іщенко розповідав «Главкому», що на руках у населення залишається значна кількість вогнепальної зброї, гранат і гранатометів. Лише за перші шість місяців 2026 року в області з незаконного обігу вилучили 45 одиниць вогнепальної зброї, 100 гранат, п'ять гранатометів, понад 13 тис. набоїв та більш як 35 кг вибухівки.