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Операція «Карфаген»: Офіс генпрокурора назвав записи звичайними робочими розмовами

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Операція «Карфаген»: Офіс генпрокурора назвав записи звичайними робочими розмовами
В Офісі генпрокурора наголосили, що статус працівника прокуратури не може бути способом уникнення відповідальності
фото: НАБУ

Слідство нібито трактує окремі розмови як можливе сприяння, хоча насправді вони стосувалися роботи прокуратури та правоохоронців, вважає Офіс генерального прокурора

Офіс генерального прокурора прокоментував матеріали, наведені в судовій ухвалі в межах операції «Карфаген». У відомстві заявили, що опубліковані записи стосуються звичайної робочої діяльності прокуратури. Про це повідомляєж «Главком» з посиланням на заяву відомства. 

Зокрема, в Офіс генерального прокурора пояснили розмову, в якій працівник установи переказує нібито домовленість із «шефом», під яким слідство розуміє генерального прокурора, щодо внесення змін до одного з наказів.

За даними відомства, жодних таких змін генеральний прокурор не підписував. Вони не були прийняті та не набули чинності. Тому, наголосили у відомстві, йшлося про обговорення можливого управлінського рішення, яке фактично не було реалізоване.

Окремо Офіс генерального прокурора прокоментували розмови за участю першої заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко. У відомстві заявили, що вони стосувалися координації слідчих дій у кримінальних провадженнях щодо діяльності call-центрів.

Термін «реалізація», який фігурує в матеріалах, за позицією ОГП, стосувався можливого проведення обшуків у call-центрах. У прокуратурі вважають, що підготовку законних слідчих дій слідство використало як один з аргументів на підтвердження версії про можливе сприяння діяльності цих структур.

Інші наведені в ухвалі розмови, за словами представників ОГП, стосувалися систематизації протидії call-центрам, концентрації відповідних кримінальних проваджень у спеціалізованому напрямі та координації роботи регіональних підрозділів.

Щодо працівника ОГП, можливу причетність якого перевіряють, у відомстві заявили про готовність до перевірки його майнового стану, контактів та можливих зв'язків. Щодо нього вже розпочали службове розслідування.

В Офісі генпрокурора наголосили, що статус працівника прокуратури не може бути способом уникнення відповідальності або прикриттям для можливої злочинної діяльності.

Водночас в ОГП заявили, що перевірять можливе перевищення меж законного доступу до матеріалів кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета обшуку. У відомстві наголосили, що всі слідчі дії мають проводитися виключно в межах закону та наданих судом повноважень.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Раніше, у серпні, правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів. Правоохоронці вилучили понад $2 млн, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі.

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Теги: НАБУ Генпрокурор Україна корупція корупція в Україні САП

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