Операція «Карфаген»: Офіс генпрокурора назвав записи звичайними робочими розмовами

В Офісі генпрокурора наголосили, що статус працівника прокуратури не може бути способом уникнення відповідальності

Слідство нібито трактує окремі розмови як можливе сприяння, хоча насправді вони стосувалися роботи прокуратури та правоохоронців, вважає Офіс генерального прокурора

Офіс генерального прокурора прокоментував матеріали, наведені в судовій ухвалі в межах операції «Карфаген». У відомстві заявили, що опубліковані записи стосуються звичайної робочої діяльності прокуратури. Про це повідомляєж «Главком» з посиланням на заяву відомства.

Зокрема, в Офіс генерального прокурора пояснили розмову, в якій працівник установи переказує нібито домовленість із «шефом», під яким слідство розуміє генерального прокурора, щодо внесення змін до одного з наказів.

За даними відомства, жодних таких змін генеральний прокурор не підписував. Вони не були прийняті та не набули чинності. Тому, наголосили у відомстві, йшлося про обговорення можливого управлінського рішення, яке фактично не було реалізоване.

Окремо Офіс генерального прокурора прокоментували розмови за участю першої заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко. У відомстві заявили, що вони стосувалися координації слідчих дій у кримінальних провадженнях щодо діяльності call-центрів.

Термін «реалізація», який фігурує в матеріалах, за позицією ОГП, стосувався можливого проведення обшуків у call-центрах. У прокуратурі вважають, що підготовку законних слідчих дій слідство використало як один з аргументів на підтвердження версії про можливе сприяння діяльності цих структур.

Інші наведені в ухвалі розмови, за словами представників ОГП, стосувалися систематизації протидії call-центрам, концентрації відповідних кримінальних проваджень у спеціалізованому напрямі та координації роботи регіональних підрозділів.

Щодо працівника ОГП, можливу причетність якого перевіряють, у відомстві заявили про готовність до перевірки його майнового стану, контактів та можливих зв'язків. Щодо нього вже розпочали службове розслідування.

В Офісі генпрокурора наголосили, що статус працівника прокуратури не може бути способом уникнення відповідальності або прикриттям для можливої злочинної діяльності.

Водночас в ОГП заявили, що перевірять можливе перевищення меж законного доступу до матеріалів кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета обшуку. У відомстві наголосили, що всі слідчі дії мають проводитися виключно в межах закону та наданих судом повноважень.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Раніше, у серпні, правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів. Правоохоронці вилучили понад $2 млн, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі.