Зеленський підписав три важливі закони, Шмигаль подав у відставку. Головне за 15 липня

Президент погодив закон про множинне громадянство

ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців, суд обрав Шабуніну запобіжний захід, президент підписав три важливі закони. «Главком» склав добірку новин 15 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Президент підписав три важливі закони

Сьогодні, 15 липня, президент Володимир Зеленський підписав три закони: про множинне громадянство; ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України; зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною. Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії», – йдеться у заяві.

Президент додав, що «Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї».

Зокрема, президент доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів. «Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів», – зазначив Зеленський.

Угорщина пригрозила Україні санкціями

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вимагатиме від Європейського Союзу запровадити санкції проти України. Причиною цьому нібито стало смерть угорця після побиття в територіальному центрі комплектування на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави угорського уряду.

За словами Орбана, на засіданні Ради ЄС Угорщина порушить питання про включення до санкційних списків ЄС українських посадовців за «порушення прав людини», зокрема нібито у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня із Закарпаття. Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні нібито відбувається примусова мобілізація, яка, за його словами, призводить до загибелі громадян, зокрема етнічних угорців. Політик закликав Європейський Союз вжити заходів.

Шмигаль подав у відставку

Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

«Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!», – написав Шмигаль та додав фото заяви про відставку.

фото: Денис Шмигаль/Facebook

Зауважимо, що Дениса Шмигаля було призначено на посаду прем'єр-міністра 4 березня 2020 року.

ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців

Рада Європейського Союзу 15 липня ухвалила остаточне рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Згідно з повідомленням, це рішення базується на Директиві ЄС, яка передбачає можливість продовження тимчасового захисту у випадках, коли повернення до рідної країни неможливе через війну або серйозну загрозу масових порушень прав людини.

У Раді ЄС підкреслили, що війна Росії проти України триває, а ситуація з безпекою залишається вкрай небезпечною. За даними ЄС, у 2025 році тимчасовим захистом у державах Євросоюзу користуються понад 4,3 млн громадян України.

Продовження дії захисту дає змогу українцям і надалі легально жити, працювати, навчатися та отримувати базові соціальні послуги в країнах ЄС без необхідності подавати заяву на притулок.

Також у рішенні зазначається, що держави-члени продовжать обмінюватися інформацією, щоб запобігти можливості отримання кількох статусів у різних країнах одночасно.

Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що ухвалив рішення направити всіх прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). Про це він написав у Facebook, інформує «Главком».

«Прокурори з інвалідністю: жодних індульгенцій – лише закон і довіра суспільства. Питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за дев'ять місяців не вирішено. Суспільство має повне право знати позицію Генерального прокурора. Насамперед – факти», – йдеться у дописі.

Кравченко пояснив, що законодавець не передбачив для генпрокурора повноваження одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності. Їх звільнення, за вказаних обставин, відбуваються на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

«Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням. Я їх задовольнив. Сьогодні я ухвалив рішення, в межах своїх повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП. Окрім тих, які мають статус: інвалідів дитинства, особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя, мають онкологічні захворювання, є інвалідами війни. Таких в органах прокуратури 136 осіб», – зазначив генпрокурор.

За словами Кравченка, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії.

«Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити «хрест» на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Відновлення довіри – це шлях, який має пройти кожен. Без винятків. Без маніпуляцій. Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом», – йдеться у повідомленні.

Суд обрав Шабуніну запобіжний захід

Печерський суд Києва визначив запобіжний захід для активіста та голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Суд постановив застосувати до нього особисте зобов’язання терміном до 20 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання суду.

Також на Шабуніна покладено низку обов'язків:

заборонено відвідувати будівлю НАЗК;

здати на зберігання закордонний паспорт;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним, колишнім командиром Віктором Юшком;

не відлучатися з населеного пункту на Харківщині (дислокація підрозділу Шабуніна) без дозволу суду, прокурора або слідчого, за винятком розпоряджень військового керівництва Шабуніна.

Захисник Шабуніна заявив, що вони оскаржуватимуть запобіжний захід.

До того ж прокурор Михайло Балан у коментарі ЗМІ повідомив: епізод щодо користування волонтерським авто наразі досліджується правоохоронцями. Підозри за цим епізодом Шабуніну поки не оголошувалося.

Під час засідання суду на запитання прокурора, яку посаду підозрюваний займав у НАЗК під час відрядження з військової частини, Шабунін уник прямої відповіді. Це ж саме питання поставила і суддя Світлана Гречана. У відповідь Шабунін зазначив: якби його ДБР допитало до вручення підозри, то все сказав би.

Також у суді прокурор озвучив відповідь від НАЗК, яке заперечило перебування Шабуніна у цьому антикорупційному органі під час відрядження у вересні 2022-лютому 2024 років. Ба більше, Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що жодних перепусток Шабуніну не видавалося, а також відсутні відео з камер спостереження про його відвідування будівлі НАЗК.

Зокрема, Володимир Бойко і Ростислав Кравець є заявниками у справі Шабуніна. Також вони допитувалися як свідки.

Шабунін заявив про Бойка: «Вісім років він мене поливає брудом. Яка у нього мотивація, не маю поняття. Окрім цього, Бойко використовується, як «зливний бачок» силовиків». Ростислава Кравця він назвав «частиною банди Вовка з ОАСКу, яка фігурує на «плівках» НАБУ. Він пропагує ухиляння від мобілізації, паплюжить ЗСУ, входить до мережі просування кремлівських наративів».