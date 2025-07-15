Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Суд обрав Шабуніну запобіжний захід

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Суд обрав Шабуніну запобіжний захід
Захисник Шабуніна заявив, що вони оскаржуватимуть запобіжний захід
фото: скриншот з відео

На Шабуніна покладено низку обов'язків

Печерський суд Києва визначив запобіжний захід для активіста та голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Суд постановив застосувати до нього особисте зобов’язання терміном до 20 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання суду.

Також на Шабуніна покладено низку обов'язків:

  • заборонено відвідувати будівлю НАЗК;
  • здати на зберігання закордонний паспорт;
  • утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним, колишнім командиром Віктором Юшком;
  • не відлучатися з населеного пункту на Харківщині (дислокація підрозділу Шабуніна) без дозволу суду, прокурора або слідчого, за винятком розпоряджень військового керівництва Шабуніна.

Захисник Шабуніна заявив, що вони оскаржуватимуть запобіжний захід.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

До того ж прокурор Михайло Балан у коментарі ЗМІ повідомив: епізод щодо користування волонтерським авто наразі досліджується правоохоронцями. Підозри за цим епізодом Шабуніну поки не оголошувалося.

Під час засідання суду на запитання прокурора, яку посаду підозрюваний займав у НАЗК під час відрядження з військової частини, Шабунін уник прямої відповіді. Це ж саме питання поставила і суддя Світлана Гречана. У відповідь Шабунін зазначив: якби його ДБР допитало до вручення підозри, то все сказав би.

Також у суді прокурор озвучив відповідь від НАЗК, яке заперечило перебування Шабуніна у цьому антикорупційному органі під час відрядження у вересні 2022-лютому 2024 років. Ба більше, Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що жодних перепусток Шабуніну не видавалося, а також відсутні відео з камер спостереження про його відвідування будівлі НАЗК.

Зокрема, Володимир Бойко і Ростислав Кравець є заявниками у справі Шабуніна. Також вони допитувалися як свідки.

Шабунін заявив про Бойка: «Вісім років він мене поливає брудом. Яка у нього мотивація, не маю поняття. Окрім цього, Бойко використовується, як «зливний бачок» силовиків». Ростислава Кравця він назвав «частиною банди Вовка з ОАСКу, яка фігурує на «плівках» НАБУ. Він пропагує ухиляння від мобілізації, паплюжить ЗСУ, входить до мережі просування кремлівських наративів».

Нагадаємо, Віталія Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшук у будинку Шабуніна, де проживає дружина та двоє маленьких дітей, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він проходить службу.

Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Активіст припускає: причиною появи такого рішення стала його публічна діяльність та критика дій влади.

Читайте також:

Теги: суд Віталій Шабунін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині водогін від річки Інгулець до Південного водосховища де-юре не введено в експлуатацію, але ним користуються мешканці Кривого Рогу
Золоті труби. Будівництво водогону до рідного міста Зеленського завершилося скандалом Війна і бізнес
9 липня, 11:15
Командир прикордонної частини отримав вирок за закупівлю неякісних шоломів
Суд виніс вирок командиру прикордонників за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн грн
4 липня, 12:41
Михайло Головко мав п’ять днів, аби внести заставу
За ексголову Тернопільської облради внесено 15 млн грн застави
23 червня, 21:24
НАБУ підозрює Олексія Чернишова у зловживанні службовим становищем і отриманні хабаря
Справа Чернишова. Віцепрем’єр пішов по судах рятувати арештоване майно
1 липня, 15:45
Суд продовжив арешт Тетяні Крупі та зменшив розмір застави
Екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі вдвічі зменшено заставу
10 липня, 13:27
Раніше стало відомо, що слідчі провели обшук у будинку Шабуніна та військовій частині на Харківщині
Глава Центру протидії корупції Шабунін отримав підозру
11 липня, 18:55
Мита не стягуватимуться за встановлення фактів родинних відносин, визнання батьківства та прийняття спадщини
Сім’ям окупантів Росія cкасувала податки
Сьогодні, 17:42
Ексголові МСЕК Хмельниччини оголосили нову підозру
Справа Крупи. Адвокати назвали розмір застави, яка є підйомною для ексголови МСЕК
Вчора, 21:00
Віталія Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві
Шабунін натякнув, що в його телефоні ДБР може знайти пікантні фото
Сьогодні, 09:46

Події в Україні

Суд обрав Шабуніну запобіжний захід
Суд обрав Шабуніну запобіжний захід
На одному з напрямків фронту РФ щодня втрачає фактично цілу роту солдатів
На одному з напрямків фронту РФ щодня втрачає фактично цілу роту солдатів
Поліцейський врятував кошеня після російського удару по Сумщині (фото)
Поліцейський врятував кошеня після російського удару по Сумщині (фото)
Українські хакери атакували російського виробника БпЛА: знайдено слід Китаю
Українські хакери атакували російського виробника БпЛА: знайдено слід Китаю
На Харківщині поліцейський дивом урятував дитину під час обстрілу
На Харківщині поліцейський дивом урятував дитину під час обстрілу
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 17 хвилин
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 17 хвилин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
14K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
14K
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6072
З українських прилавків зникає популярна риба
5304
У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua