Суд обрав Шабуніну запобіжний захід

На Шабуніна покладено низку обов'язків

Печерський суд Києва визначив запобіжний захід для активіста та голови громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна. Суд постановив застосувати до нього особисте зобов’язання терміном до 20 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання суду.

Також на Шабуніна покладено низку обов'язків:

заборонено відвідувати будівлю НАЗК;

здати на зберігання закордонний паспорт;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним, колишнім командиром Віктором Юшком;

не відлучатися з населеного пункту на Харківщині (дислокація підрозділу Шабуніна) без дозволу суду, прокурора або слідчого, за винятком розпоряджень військового керівництва Шабуніна.

Захисник Шабуніна заявив, що вони оскаржуватимуть запобіжний захід.

До того ж прокурор Михайло Балан у коментарі ЗМІ повідомив: епізод щодо користування волонтерським авто наразі досліджується правоохоронцями. Підозри за цим епізодом Шабуніну поки не оголошувалося.

Під час засідання суду на запитання прокурора, яку посаду підозрюваний займав у НАЗК під час відрядження з військової частини, Шабунін уник прямої відповіді. Це ж саме питання поставила і суддя Світлана Гречана. У відповідь Шабунін зазначив: якби його ДБР допитало до вручення підозри, то все сказав би.

Також у суді прокурор озвучив відповідь від НАЗК, яке заперечило перебування Шабуніна у цьому антикорупційному органі під час відрядження у вересні 2022-лютому 2024 років. Ба більше, Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що жодних перепусток Шабуніну не видавалося, а також відсутні відео з камер спостереження про його відвідування будівлі НАЗК.

Зокрема, Володимир Бойко і Ростислав Кравець є заявниками у справі Шабуніна. Також вони допитувалися як свідки.

Шабунін заявив про Бойка: «Вісім років він мене поливає брудом. Яка у нього мотивація, не маю поняття. Окрім цього, Бойко використовується, як «зливний бачок» силовиків». Ростислава Кравця він назвав «частиною банди Вовка з ОАСКу, яка фігурує на «плівках» НАБУ. Він пропагує ухиляння від мобілізації, паплюжить ЗСУ, входить до мережі просування кремлівських наративів».

Нагадаємо, Віталія Шабуніна звинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшук у будинку Шабуніна, де проживає дружина та двоє маленьких дітей, а також у військовій частині в Чугуївському районі Харківщини, де він проходить службу.

Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив про переведення його з Міноборони до лав Держприкордонної служби. Активіст припускає: причиною появи такого рішення стала його публічна діяльність та критика дій влади.