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ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців
Рішення дозволяє українцям надалі законно проживати, працювати, навчатися та отримувати базову соціальну допомогу в країнах ЄС
фото: depositphotos

У 2025 році тимчасовим захистом у державах Євросоюзу користуються понад 4,3 млн громадян України

Рада Європейського Союзу 15 липня ухвалила остаточне рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Згідно з повідомленням, це рішення базується на Директиві ЄС, яка передбачає можливість продовження тимчасового захисту у випадках, коли повернення до рідної країни неможливе через війну або серйозну загрозу масових порушень прав людини.

У Раді ЄС підкреслили, що війна Росії проти України триває, а ситуація з безпекою залишається вкрай небезпечною. За даними ЄС, у 2025 році тимчасовим захистом у державах Євросоюзу користуються понад 4,3 млн громадян України.

Продовження дії захисту дає змогу українцям і надалі легально жити, працювати, навчатися та отримувати базові соціальні послуги в країнах ЄС без необхідності подавати заяву на притулок.

Також у рішенні зазначається, що держави-члени продовжать обмінюватися інформацією, щоб запобігти можливості отримання кількох статусів у різних країнах одночасно.

До слова, з 1 жовтня 2025 року працюючі українські біженці в Нідерландах сплачуватимуть більш ніж удвічі більший особистий внесок за своє перебування. Міністр притулку та міграції Кейзер пояснив, що цей крок має на меті зменшити нерівність між працюючими шукачами притулку та переміщеними особами з України.

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Теги: Європейський союз українці

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