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Зеленський показав успіхи ЗСУ на фронті (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський показав успіхи ЗСУ на фронті (відео)
За словами президента, українські військові рухаються вперед, крок за кроком
фото ілюстративне

На опублікованих кадрах, можна побачити, як українські військові нищать російські «Град» та гармату «Мста-Б»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішні наступальні дії захисників  на фронті, та показав відео з передової. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Минулий тиждень на фронті був важкий. Але ми маємо успіхи», – зазначив Зеленський.

За словами президента, українські військові рухаються вперед, крок за кроком. «Дякую всім, хто боронить Україну, усім, хто веде цю війну до української перемоги! Слава нашим героям!» – подякував президент.

На кадрах, які опублікував глава держави, можна побачити, як українські військові нищать російські «Град» та гармату «Мста-Б» за допомогою Himars. А аткож штурмова група росіян підривається на мінах.

Триває 495-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed Україну. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється. 

Теги: росія військові Володимир Зеленський президент відео контрнаступ

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