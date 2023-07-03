Зеленський показав успіхи ЗСУ на фронті (відео)
На опублікованих кадрах, можна побачити, як українські військові нищать російські «Град» та гармату «Мста-Б»
Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішні наступальні дії захисників на фронті, та показав відео з передової. Про це глава держави повідомив у Telegram.
«Минулий тиждень на фронті був важкий. Але ми маємо успіхи», – зазначив Зеленський.
За словами президента, українські військові рухаються вперед, крок за кроком. «Дякую всім, хто боронить Україну, усім, хто веде цю війну до української перемоги! Слава нашим героям!» – подякував президент.
На кадрах, які опублікував глава держави, можна побачити, як українські військові нищать російські «Град» та гармату «Мста-Б» за допомогою Himars. А аткож штурмова група росіян підривається на мінах.
Триває 495-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed Україну. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.
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