Одна з литовських компаній таємно забезпечує РФ тепловізорами для війни в Україні – ЗМІ

Попри це сама компанія заявляє, що підтримує Україну та не постачає товари до Росії

Міжнародна компанія Yukon таємно постачає Росії тепловізори, які та використовує у війні в Україні. Про це йдеться в розслідуванні Scanner Project.

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При цьому, сама компанія заявляє, що підтримує Україну та не постачає товари до РФ.

Видання пише, що 1 лютого 2023 року голова Північної Осетії Сергій Міняйло передав тепловізори Pulsar виробництва Yukon 19-й мотострілецькій дивізії. При цьому сама компанія заявляла про те, що виробляє лише цивільну продукцію та не продає її в зони бойових дій.

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Зокрема російські «воєнкори» неодноразово стверджували про використання тепловізорів Pulsar у зоні бойових дій. У 2014 році, відомий російський військовий злочинець Ігор Гіркін записав відеоповідомлення, де висловив подяку за поставлені йому тепловізори Pulsar.

Після початку повномасштабного вторгнення компанія заявила, що вийшла з ринку РФ та Білорусі, однак в пропагандистських каналах неодноразово оголошували збори на ці тепловізори.

Журналісти зазначають, що головний офіс компанії зареєстровано в Литві, 64% акцій належать білорусу Олександру Ольшевському, а решта - менеджменту компанії. Крім виробництва в Білорусі, Yukon має дочірні компанії в Латвії, Великобританії, Польщі, Україні та Росії.

Розслідувачі стверджують, що компанія продає свої товари через «доньку» «Мезон-А», яка знаходиться в Смоленську. Торік компанія продала товарів на 417 млн рублів. Із них 300 млн вивела за договором позики до білоруського підрозділу.

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Раніше повідомлялося, що Росія сьогодні є країною з найбільшою кількістю накладених обмежень. Однак це не заважає їй отримувати критично важливі елементи на кшталт напівпровідників, попри накладені санкції.