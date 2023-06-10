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Державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців
Кадри з російськими рятувальниками з'явилися в ефірі телемарафону 9 червня
фото: скріншот із відео

Кадри з окупантами потрапили в ефір телемарафону

В ефірі національного телемарафону у слоті державного телеканалу «Рада» з’явилися кадри з, імовірно, евакуації людей, яку проводили працівники МНС Росії на окупованій території Херсонщини. На відео видно човни та форму російських надзвичайників із написом «МЧС России». Про це повідомляє «Детектор медіа».

Державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців фото 1

У коментарі виданню медіаексперт телеканалу «Рада» Владислав Матяш, якого в медійному середовищі називають неофіційним куратором спільного телемарафону від Офісу президента (сам пан Матяш це заперечує), підтвердив, що цей кадр в ефірі таки був.

«Наскільки мені відомо, кадр був. Сталася якась прикра помилка – людський фактор. Але буде звільнено велику кількість людей», – прокоментував Матяш.

Кадри з’явилися в ефірі телемарафону 9 червня о 16.35. Цей фрагмент ефіру почали ширити соцмережами.

На них показано, як, вочевидь, працівники російського МНС проводять евакуацію мешканців на затоплених окупованих територіях Херсонської області. Зокрема, в одному кадрі видно чоловіка у формі з написом «МЧС России». В іншому – як затопленою ділянкою пропливає човен з кількома евакуйованими з аналогічним написом.

Як відомо, російська окупаційна влада на Херсонщині самоусунулася від порятунку людей: мешканці тимчасово окупованого лівобережжя провели на дахах своїх затоплених будинків кілька днів та зрештою почали самоорганізовуватися для порятунку. Достеменна кількість евакуйованих, постраждалих та загиблих невідома.

Державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців фото 2

Міжнародні організації, такі як ООН та Червоний хрест, зараз не беруть участі в гуманітарній допомозі постраждалим.

 Нагадаємо, за даними Dozorro Transparency International, на виробництво телепродукту за 2022 рік держава витратила майже 400 мільйонів гривень. Найбільше держкоштів торік виділили компанії «Кінокіт», яка виробляє телепродукт для державного телеканалу «Рада» – 292 мільйони гривень.

Уже на початку 2023 року канал «Рада» уклав з «Кінокітом» договір на виробництво програм для телемарафону вартістю 120 млн грн. Компанія перемогла на мистецькому конкурсі з-поміж трьох претендентів. 

За даними журналістів Bihus.info, компанія «Кінокіт» пов’язана із колишнім заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком.

Раніше французький телеканал RTL потрапив у скандал через невдалий жарт про президента України Володимира Зеленського. 

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Теги: держава червоний хрест влада відео хрест

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Державний телеканал «Рада» показав, як «МЧС России» рятує від повені українців
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