Росіяни надвечір накрили вогнем Херсон. Є загиблі (відео, фото)

Двоє містян отримали поранення

Сьогодні, 25 вересня, надвечір російські військові обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії. У результаті атаки загинули троє людей. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

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«Унаслідок масивного обстрілу загинули троє людей – два чоловіки та жінка. Вони знаходились на вулиці», – йдеться у повідомленні.

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При цьому ще двоє містян отримали поранення. Їх госпіталізовано.

У відомстві розповіли, що під обстрілом перебував Дніпровський район Херсона. Росіяни обстріляли з артилерії ринок, внаслідок чого знищено торгові точки, пошкоджено аптеку. У довколишніх житлових будинках також вибиті вікна.

Триває 579-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару 12 крилатими ракетами «Калібр», двома протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та 19 іранськими ударними БпЛА типу Shahed-136/131 по припортовій інфраструктурі Одеської області. Протиповітряною обороною знищено 11 крилатих ракет «Калібр» та усі 19 «шахедів».