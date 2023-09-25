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Росіяни надвечір накрили вогнем Херсон. Є загиблі (відео, фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни надвечір накрили вогнем Херсон. Є загиблі (відео, фото)
Під обстріл потрапив Дніпровський район Херсона
фото: пресслужба Херсонська ОДА

Двоє містян отримали поранення

Сьогодні, 25 вересня, надвечір російські військові обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії. У результаті атаки загинули троє людей. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

«Унаслідок масивного обстрілу загинули троє людей – два чоловіки та жінка. Вони знаходились на вулиці», – йдеться у повідомленні.

При цьому ще двоє містян отримали поранення. Їх госпіталізовано.

У відомстві розповіли, що під обстрілом перебував Дніпровський район Херсона. Росіяни обстріляли з артилерії ринок, внаслідок чого знищено торгові точки, пошкоджено аптеку. У довколишніх житлових будинках також вибиті вікна.

Росіяни надвечір накрили вогнем Херсон. Є загиблі (відео, фото) фото 1

Триває 579-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару 12 крилатими ракетами «Калібр», двома протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та 19 іранськими ударними БпЛА типу Shahed-136/131 по припортовій інфраструктурі Одеської області. Протиповітряною обороною знищено 11 крилатих ракет «Калібр» та усі 19 «шахедів». 

Теги: обстріл росіяни поранення Херсон

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