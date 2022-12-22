Головна Спорт Відео
search button user button menu button

ФІФА оголосила 10 претендентів на найкращий гол мундіалю в Катарі (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
ФІФА оголосила 10 претендентів на найкращий гол мундіалю в Катарі (відео)
Чемпіонат світу в Катарі став найрезультативнішим в історії
фото із соцмереж

За весь Чемпіонат світу-2022  було забито 172 голи

ФІФА оголосила список претендентів на звання автора найкращого голу Чемпіонату світу-2022 у Катарі.

У фінальний список потрапили 10 забитих м’ячів:

  • Салем аль Досарі (Саудівська Аравія – Аргентина, відео);
  • Рішарлісон (Бразилія – Сербія);
  • Коді Гакпо (Нідерланди – Еквадор);
  • Енцо Фернандес (Аргентина – Мексика);
  • Венсан Абубакар (Камерун – Сербія);
  • Луїс Чавес (Мексика – Саудівська Аравія);
  • Кіліан Мбаппе (Франція – Польща);
  • Рішарлісон (Бразилія – Південна Корея);
  • Пайк Син Хо (Південна Корея – Бразилія);
  • Неймар (Бразилія – Хорватія).

За весь Чемпіонат світу-2022, упродовж якого провели 64 матчі, було забито 172 голи. Це всього на один більше, ніж попередній рекорд – 171.

Відео усіх голів мундіалю в Катарі:

Нагадаємо, у фіналі Чемпіонату світу 2022 року збірна Аргентини обіграла національну команду Франції у серії пенальті (4:2). Ігровий час матчу завершився внічию – 3:3.

Читайте також: Мессі встановив історичний рекорд чемпіонатів світу
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2022 ФІФА

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гол Мбаппе у фіналі став на катарському турнірі 172-м
Чемпіонат світу у Катарі став найрезультативнішим в історії
19 грудня, 16:44
Мбаппе міг опинитися в «Реалі» влітку 2022 року
«Реал» готує трансфер головної зірки Чемпіонату світу
Сьогодні, 10:14
Ілон Маск та зять Трампа разом дивилися фінал Чемпіонату світу з футболу (фото)
Ілон Маск та зять Трампа разом дивилися фінал Чемпіонату світу з футболу (фото)
19 грудня, 14:12

Відео

ФІФА оголосила 10 претендентів на найкращий гол мундіалю в Катарі (відео)
ФІФА оголосила 10 претендентів на найкращий гол мундіалю в Катарі (відео)
«З багатьма українськими прапорами»: Усик розповів, як повернеться до Криму (відео)
«З багатьма українськими прапорами»: Усик розповів, як повернеться до Криму (відео)
У центрі Парижа почалися заворушення через поразку збірної Франції (відео)
У центрі Парижа почалися заворушення через поразку збірної Франції (відео)
Як Макрон втішав футболіста Мбаппе після поразки у фіналі Чемпіонату світу (відео)
Як Макрон втішав футболіста Мбаппе після поразки у фіналі Чемпіонату світу (відео)
Після матчу Чемпіонату світу почалися сутички між марокканцями та французами (відео)
Після матчу Чемпіонату світу почалися сутички між марокканцями та французами (відео)
Танці воротаря перед Неймаром: дуже дивне пенальті Чемпіонату світу в Катарі (відео)
Танці воротаря перед Неймаром: дуже дивне пенальті Чемпіонату світу в Катарі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Зустріч у Білому домі. Мережа сперечається через взуття Кулеби 
51K
Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
15K
Кремль офіційно відреагував на візит Зеленського в США привселюдною лайкою (відео) 
14K
Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна
9781
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)
9595
Пентагон повідомив, скільки часу потрібно ЗСУ, щоб освоїти ЗРК Patriot

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту