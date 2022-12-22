ФІФА оголосила 10 претендентів на найкращий гол мундіалю в Катарі (відео)
За весь Чемпіонат світу-2022 було забито 172 голи
ФІФА оголосила список претендентів на звання автора найкращого голу Чемпіонату світу-2022 у Катарі.
У фінальний список потрапили 10 забитих м’ячів:
- Салем аль Досарі (Саудівська Аравія – Аргентина, відео);
- Рішарлісон (Бразилія – Сербія);
- Коді Гакпо (Нідерланди – Еквадор);
- Енцо Фернандес (Аргентина – Мексика);
- Венсан Абубакар (Камерун – Сербія);
- Луїс Чавес (Мексика – Саудівська Аравія);
- Кіліан Мбаппе (Франція – Польща);
- Рішарлісон (Бразилія – Південна Корея);
- Пайк Син Хо (Південна Корея – Бразилія);
- Неймар (Бразилія – Хорватія).
За весь Чемпіонат світу-2022, упродовж якого провели 64 матчі, було забито 172 голи. Це всього на один більше, ніж попередній рекорд – 171.
Відео усіх голів мундіалю в Катарі:
Нагадаємо, у фіналі Чемпіонату світу 2022 року збірна Аргентини обіграла національну команду Франції у серії пенальті (4:2). Ігровий час матчу завершився внічию – 3:3.
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