ФІФА оголосила 10 претендентів на найкращий гол мундіалю в Катарі (відео)

Чемпіонат світу в Катарі став найрезультативнішим в історії

За весь Чемпіонат світу-2022 було забито 172 голи

ФІФА оголосила список претендентів на звання автора найкращого голу Чемпіонату світу-2022 у Катарі.

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У фінальний список потрапили 10 забитих м’ячів:

Салем аль Досарі (Саудівська Аравія – Аргентина, відео);

Рішарлісон (Бразилія – Сербія);

Коді Гакпо (Нідерланди – Еквадор);

Енцо Фернандес (Аргентина – Мексика);

Венсан Абубакар (Камерун – Сербія);

Луїс Чавес (Мексика – Саудівська Аравія);

Кіліан Мбаппе (Франція – Польща);

Рішарлісон (Бразилія – Південна Корея);

Пайк Син Хо (Південна Корея – Бразилія);

Неймар (Бразилія – Хорватія).

За весь Чемпіонат світу-2022, упродовж якого провели 64 матчі, було забито 172 голи. Це всього на один більше, ніж попередній рекорд – 171.

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Відео усіх голів мундіалю в Катарі:

Нагадаємо, у фіналі Чемпіонату світу 2022 року збірна Аргентини обіграла національну команду Франції у серії пенальті (4:2). Ігровий час матчу завершився внічию – 3:3.