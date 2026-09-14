Удар по складах у Прилуках: поліція показала наслідки (фото)
Унаслідок атаки загинули та постраждали люди
Сьогодні, 14 вересня, росіяни атакували складські приміщення сільгосппідприємства в місті Прилуки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернігівської області.
За попередніми даними, відомо про трьох загиблих та сімох поранених.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі.
Нагадаємо, 14 вересня росіяни атакували Прилуки, що на Чернігівщині.
До слова, у ніч на 14 вересня росіяни атакували Україну 108 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія».
Коментарі — 0