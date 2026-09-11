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Українські дрони суттєво сповільнили наступ росіян на Донеччині – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українські дрони суттєво сповільнили наступ росіян на Донеччині – ISW
Безпілотники поклали край позиційній війні в Україні
фото: Генералний штаб ЗСУ/Telegram

Висока щільність українських безпілотників змусила окупантів берегти цінну техніку під Покровськом, а на Добропільському напрямку їхнє просування суттєво ускладнилося

Українські безпілотники створюють серйозні перешкоди для наступальних дій російських військ одразу на кількох ділянках Донеччини. На Покровському напрямку окупанти навіть уникають використання цінної військової техніки під час штурмів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, українські дрони суттєво стримують російські наступальні операції у районі Добропілля. Один із російських військових блогерів визнав, що активна робота українських безпілотників значно знижує темпи просування військ РФ.

Росіянам вдалося провести інфільтрацію у районі Добропілля, після чого вони продовжили атакувати з напрямків Ганнівки, Чернігівки та Нового Донбасу. Водночас українські підрозділи проводять контратаки з півдня від міста.

Схожа ситуація склалася на Покровському напрямку. Російські війська зберігають високу інтенсивність штурмів, однак велика кількість українських дронів у повітрі змушує противника відмовлятися від використання дорогої техніки під час атак.

Висока щільність безпілотників також вплинула на роботу артилерії обох сторін. Артилерійські підрозділи змушені постійно змінювати позиції та використовувати маскування, щоб уникнути виявлення і подальшого удару.

Водночас українські війська продовжують контратаки й на Лиманському напрямку. Російські джерела визнають складну для окупантів ситуацію біля Лимана, Дробишевого, Шандриголового, Рідкодуба та Катеринівки. За оцінкою ISW, українські дії навколо Лимана ускладнюють для російських військ можливість просуватися до Слов'янська з північного сходу.

Нагадаємо, раніше українські військові провели успішні контратаки на Лиманському напрямку та змусили російські підрозділи залишити окремі передові позиції. Російські військові блогери визнали, що такі дії ЗСУ тривають у цьому районі вже кілька місяців.

Також українські військові продемонстрували повний контроль над Святогірськом лише через кілька днів після заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення міста військами РФ.

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Теги: ISW окупанти війна Україна Донеччина

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