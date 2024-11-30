Зеленський розповів, як Україна використовує F-16

F-16 знищили сім крилатих ракет, які дві ночі тому атакували Україну

Зараз Україна не має достатньої кількості винищувачів, натомість вони є у Сполучених Штатів

Винищувачі F-16 днями знищили сім крилатих ракет, якими Росія атакувала Україну, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю SkyNews.

«Поговорімо про F-16. Були побоювання, що це втягне НАТО у війну. Так само було про Himars, потім про F-16 – рішення було ухвалено, але дуже пізно. Як F-16 сьогодні відпрацьовують в Україні? Чудово, надзвичайно. У нас мало F-16, але вони вже багато зробили – знищили сім крилатих ракет буквально дві ночі тому. Ракет, які були спрямовані на нашу інфраструктуру», – заявив Зеленський.

За його словами, «зараз Україна не має достатньої кількості цих винищувачів, натомість вони є у Сполучених Штатів».

«Чи є їх у США багато? Так. Чи можуть вони нам їх надати? Так. Чому не надають? Не знаю», – сказав Зеленський.

Він також відзначив ефективність систем Patriot.

«Чи ефективні Patriot? Так. Чи їх достатньо для захисту всієї енергосистеми? Ні. Чи в тих регіонах, в яких встановлені Patriot, більш-менш нормальна ситуація з енергетикою? Так. Але нам потрібно таких систем більше. Чи в Європі достатньо таких комплексів, щоб укомплектувати Україну? Так. Потрібна політична воля наших партнерів», – підкреслив президент.

Нагадаємо, Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі.

Як повідомлялося, підготовка нової групи українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться після завершення мовного курсу, який є обов'язковою умовою для початку основного навчання.

До слова, данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що до кінця цього року Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16.

Раніше The New York Times із посиланням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16.