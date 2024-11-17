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Зеленський повідомив, скільки повітряних цілей збили пілоти F-16 під час атаки РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський повідомив, скільки повітряних цілей збили пілоти F-16 під час атаки РФ
Росія випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів різних типів
фото ілюстративне

Сьогодні пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей

Пілоти F-16 знищили близько 10 повітряних цілей під час останньої атаки на інфраструктуру п'яти областей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Як зазначив глава держави, впродовж тижня агресор застосував майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів. Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей. «Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях. Російські терористи вкотре хочуть залякати нас холодом та відсутністю світла. Знову повторюючи свої дії та намагаючись отримати від них результат. Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло», – написав Зеленський.

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Росія завдала ракетного удару по Рівному. Голова ОВА: Ціллю ракетного удару ворога став об'єкт критичної інфраструктури

Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив Віталій Кличко.

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Теги: росія Володимир Зеленський F-16 ракета ракетна атака

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