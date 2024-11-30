План Ердогана для припинення війни в Україні: нові подробиці від Bloomberg

Президент Туреччини просуватиме свій план на зустрічі G20 у Ріо-де-Жанейро

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір представити свій план зупинення війни в Україні на зустрічі G20 у Ріо-де-Жанейро. Про це пише Bloomberg.

«Президент Ердоган має намір представити свою пропозицію щодо заморожування війни на нинішньому рівні під час зустрічі лідерів G20 у Ріо-де-Жанейро», – йдеться у повідомленні.

За даними видання, Ердоган запропонує Зеленському заморозити війну по лінії фронту. Також очікується, що в рамках ініціативи Туреччина запропонує Києву відкласти свою заявку на вступ до НАТО принаймні на 10 років, що розглядається як поступка Росії. В обмін на це Україна отримає гарантії військової допомоги.

При цьому формула світу Зеленського ґрунтується на отриманні чіткого шляху до членства в НАТО та гарантій безпеки для захисту до вступу.

Турецька пропозиція також передбачає створення демілітаризованої зони на Донеччині. Ердоган запропонує розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію, а також пообіцяє Україні військові поставки як компенсацію за згоду залишитися поза НАТО.

Турецькі чиновники розуміють, що Україні буде важко ухвалити таку пропозицію, але вірять, що це найбільш реалістичний підхід. Вони вважають, що потрібно відкласти дискусії щодо довгострокової долі територій під контролем РФ, щоб зосередитись на забезпеченні припинення вогню.

Видання стверджує, що Ердоган сподівається переконати Зеленського на мирні переговори в Стамбулі, оскільки він бачив розвіддані, які передбачають, що Україна може втратити набагато більше території протягом найближчих кількох місяців, якщо бойові дії не припиняться.

До слова, турецькі ЗМІ повідомили, що Ердоган під час візиту уже зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою в Ріо-де-Жанейро, куди він прибув для участі в саміті лідерів G20.

Згідно із заявою Управління комунікацій президентства, під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Бразилією, регіональні та глобальні проблеми.

Президент Ердоган підкреслив, що ООН не може запобігти конфліктам у світі, особливо в Газі, і що її недостатньо для вирішення криз, і що для Бразилії доцільно включити реформу глобального управління на порядок денний під час терміну головування G20.

До слова, якщо адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа застосує підхід, орієнтований на розв'язання проблеми, війна в Україні може «легко закінчитися». Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.