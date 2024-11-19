Данія готується передати Україні дві партії винищувачів F-16

Загалом Данія передасть Україні 19 винищувачів

Данія відправила Україні шість винищувачів F-16. Невдовзі буде надіслано ще дві партії літаків. Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

Усього Данія надасть Україні 19 винищувачів. Решту 13 літаків нададуть двома партіями.

З літа минулого Данію було залучено до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.

«Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19 (літаків – «Главком»), як ми сказали на самому початку», – зазначила вона.

Нагадаємо, Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі.

Як повідомлялося, підготовка нової групи українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться після завершення мовного курсу, який є обов'язковою умовою для початку основного навчання.

До слова, данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що до кінця цього року Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16.

Раніше The New York Times із посиланням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16.