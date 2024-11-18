У Євросоюзі зростає кількість компаній-банкрутів

За один квартал кількість банкрутств серед компаній ЄС збільшилась на 2,7%

У третьому кварталі цього року кількість банкрутств серед компаній ЄС збільшилась на 2,7% порівняно з попереднім кварталом, тоді як кількість реєстрацій компаній зросла на 2,2%. Про це пише Postimees посилаючись на нові дані Eurostat.

За інформацією Eurostat, реєстрація нових компаній збільшилася у більшості секторів економіки. Найбільше зростання спостерігалося у транспортному секторі (3,9%), будівництві (3,7%) та фінансовій сфері (2,7%), що вказує на активний розвиток цих галузей.

Проте в деяких секторах відбулося зниження. Зокрема, кількість реєстрацій у сфері інформаційних технологій та комунікацій знизилася на 0,8%, у промисловості – на 0,5%, а у сфері готельного та ресторанного бізнесу – на 0,2%.

До слова, Туреччина, Росія та Швеція – європейські країни, в яких до 2028 року частка мільйонерів збільшиться найбільше, йдеться у дослідженні, проведеному Інститутом Адама Сміта у Британії. У звіті розглядаються 36 країн, включаючи США, Японію, Францію, Німеччину, Італію та Угорщину. Найуспішніша європейська країна – Туреччина, де прогнозується збільшення на 34% частки тих, хто матиме понад 1 млн доларів (915 000 євро) чистого багатства за всіма класами активів, включаючи готівку, акції, нерухомість та приватні пенсійні фонди.