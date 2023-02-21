Кремль здав Херсон: Пригожин уперше пішов проти Путіна (відео)

Ватажок ПВК «Вагнера» під час вербування розповів про перевагу ЗСУ над російською армією

Власник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин у пошуках гарматного м'яса знову поїхав у турне колоніями з метою завербувати більше в'язнів. Під час спілкування із засудженими він зробив резонансні заяви і навіть відкрито пішов проти Кремля. Про це повідомляє Telegram-канал «Осторожно, новости».

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Пригожин відповідав злочинцям як на типові питання про службу у «Вагнері», так і на питання про здачу Херсона та реальну ситуацію на фронті.

За його словами, військова спеціальність у ПВК не потрібна, усіх навчають «із нуля», але її врахують за наявності. Якщо «двохсотий» найманець був сиротою, то 5 млн рублів (приблизно 2,5 млн грн) після його ліквідації поділять між ув'язненими та товаришами. Побратимам загиблого віддадуть 4 млн, а 1 млн відправлять як «грів на зону» (продукти та речі, які зазвичай заборонені).

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Один із в'язнів запитав, яка ситуація на фронті, зокрема які населені пункти на лінії розмежування окупантам не по зубах. Пригожин несподівано заявив, що Херсон здав Кремль.

«Часов Яр? Укропский. Он и был укропский. Херсон? Да, Херсон уже давно Кремль сдал», – заявив Пригожин.

Він також додав, що на фронті «перспективи не найкращі», а українців помилково вважали слабкими.

«Перспективы? Не самые лучшие. Упущено столько, что исправлять очень сложно... Решили что укропы напугаются, а укропы такие же, как и мы с вами. У них «железные яйца». Пленного берешь, говоришь: «Почему не сдаешься?», а он отвечает: «А ты чего не сдаешься?», – заявив Пригожин.

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ПВК «Вагнера» – незаконне збройне формування, міжнародна злочинна терористична організація, що комплектується російськими та іноземними найманцями, засудженими злочинцями.

Нагадаємо, власник «Вагнера» визнав великі проблеми на фронті: бракує боєприпасів.

До слова, Пригожин прокоментував оточення ЗСУ на півночі Бахмута.