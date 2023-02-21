Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Кремль здав Херсон: Пригожин уперше пішов проти Путіна (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Кремль здав Херсон: Пригожин уперше пішов проти Путіна (відео)
Російського бізнесмена Євгена Пригожина неофіційно називають «кухарем Путіна»
колаж із відкритих джерел

Ватажок ПВК «Вагнера» під час вербування розповів про перевагу ЗСУ над російською армією 

Власник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин у пошуках гарматного м'яса знову поїхав у турне колоніями з метою завербувати більше в'язнів. Під час спілкування із засудженими він зробив резонансні заяви і навіть відкрито пішов проти Кремля. Про це повідомляє Telegram-канал «Осторожно, новости».

Пригожин відповідав злочинцям як на типові питання про службу у «Вагнері», так і на питання про здачу Херсона та реальну ситуацію на фронті.

За його словами, військова спеціальність у ПВК не потрібна, усіх навчають «із нуля», але її врахують за наявності. Якщо «двохсотий» найманець був сиротою, то 5 млн рублів (приблизно 2,5 млн грн) після його ліквідації поділять між ув'язненими та товаришами. Побратимам загиблого віддадуть 4 млн, а 1 млн відправлять як «грів на зону» (продукти та речі, які зазвичай заборонені).

Один із в'язнів запитав, яка ситуація на фронті, зокрема які населені пункти на лінії розмежування окупантам не по зубах. Пригожин несподівано заявив, що Херсон здав Кремль.

«Часов Яр? Укропский. Он и был укропский. Херсон? Да, Херсон уже давно Кремль сдал», – заявив Пригожин.

Він також додав, що на фронті «перспективи не найкращі», а українців помилково вважали слабкими.

«Перспективы? Не самые лучшие. Упущено столько, что исправлять очень сложно... Решили что укропы напугаются, а укропы такие же, как и мы с вами. У них «железные яйца». Пленного берешь, говоришь: «Почему не сдаешься?», а он отвечает: «А ты чего не сдаешься?», – заявив Пригожин.

ПВК «Вагнера» – незаконне збройне формування, міжнародна злочинна терористична організація, що комплектується російськими та іноземними найманцями, засудженими злочинцями.

Нагадаємо, власник «Вагнера» визнав великі проблеми на фронті: бракує боєприпасів.

До слова, Пригожин прокоментував оточення ЗСУ на півночі Бахмута.

Читайте також: «Чума», якої бояться Путін та Пригожин
Теги: ПВК Вагнера

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кухар Путіна» через медіакампанії протиставляє себе владі РФ, – ISW
«Кухар Путіна» через медіакампанії протиставляє себе владі РФ, – ISW
22 сiчня, 07:35
Про вербування ув'язнених у російських в'язницях для участі у війні в Україні стало відомо влітку 2022 року
Із усіх завербованих «вагнерівцями» в’язнів на фронті залишилася лише п’ята частина – ЗМІ
23 сiчня, 15:17
Пригожин втрачає вплив у Росії
Зірка Пригожина почала згасати – ISW
23 сiчня, 06:38
Значна напруженість між «Вагнером» та міністерством оборони Росії проявляється публічно
Британська розвідка вказала, як конфлікт путінських «еліт» вплинув на вербування у групу «Вагнер»
3 лютого, 09:50
Бойовики «Вагнера» розповіли про свої заробітки
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні
27 сiчня, 10:21
«Успішно» наступали: у Мелітополі та Токмаку лікарні переповнені пораненими
«Успішно» наступали: у Мелітополі та Токмаку лікарні переповнені пораненими
29 сiчня, 11:12
На скільки часу вистачить «вагнерівців»: аналітики спрогнозували долю Пригожина
На скільки часу вистачить «вагнерівців»: аналітики спрогнозували долю Пригожина
30 сiчня, 16:53
ЗСУ перетворили «винищувач Пригожина» на брухт (відео)
ЗСУ перетворили «винищувач Пригожина» на брухт (відео)
15 лютого, 08:07
20 лютого президент США Джо Байден прибув у Київ з неанонсованим візитом
Візит Байдена у Київ, санкції ЄС проти викрадачів українських дітей. Головне за 20 лютого
Вчора, 21:00

Соціум

Чехи знову зібрали гроші на «подарунок Путіну»
Чехи знову зібрали гроші на «подарунок Путіну»
Російська влада готує масову мобілізацію студентів на війну – розвідка
Російська влада готує масову мобілізацію студентів на війну – розвідка
Кремль здав Херсон: Пригожин уперше пішов проти Путіна (відео)
Кремль здав Херсон: Пригожин уперше пішов проти Путіна (відео)
Заборонено вдягати жовте та блакитне. Як набирають росіян на концерт із Путіним
Заборонено вдягати жовте та блакитне. Як набирають росіян на концерт із Путіним
По шию у крові: вулицями німецьких міст проїхався диктатор Путін (фото, відео)
По шию у крові: вулицями німецьких міст проїхався диктатор Путін (фото, відео)
Землетруси в турецькому Хатаї: кількість постраждалих зросла
Землетруси в турецькому Хатаї: кількість постраждалих зросла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Путін став учасником карнавалу в Італії: відео, яке зібрало понад 2 млн переглядів
27K
«Продуктами забезпечують батьки». Кандидат на посаду директора НАБУ Буртовий розповів про доходи родини
12K
Як Байден добирався до Києва: в «Укрзалізниці» розповіли подробиці (фото)
11K
У Волинській області з рейок зійшов пасажирський поїзд Київ-Варшава
11K
Війна РФ проти України: Китай здивував черговою заявою
7694
Байден у Києві. Росіяни в істериці (фото)

Новини

У столичному метро стався збій в роботі
Сьогодні, 09:03
Із Туреччини повернулася перша група українських рятувальників (фото)
Вчора, 07:51
Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту