Атака на Харків: з’явились кадри влучання безпілотника у будівлю

Уже відомо про 23 постраждалих, серед них 3 – діти

На місцях влучань працюють усі відповідні служби

У Харкові зафіксовано влучання ворожих безпілотних літальних апаратів у багатоповерхівки у двох районах міста, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За інформацією міського голови, прильоти сталися у Слобідському та Шевченківському районах.

Також Харківська ОВА повідомляє про збільшення кількості жертв.

« 23 постраждалі станом на зараз, серед них 3 – діти. Усім надається медична допомога. На місці працюють підрозділи ДСНС», - Харківська ОВА

У Шевченківському районі – 15 постраждалих.

У Слобідському – 8 постраждалих.

Медики надають необхідну допомогу. Рятувальні роботи тривають.

Також у соцмережах з’явилися перші кадри влучання безпілотника.

Як відомо, у ніч на 7 липня 2025 року російські БПЛА атакували Харків, влучивши у багатоповерхівки в Слобідському та Шевченківському районах міста.