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Атака на Харків: з’явились кадри влучання безпілотника у будівлю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Атака на Харків: з’явились кадри влучання безпілотника у будівлю
Уже відомо про 23 постраждалих, серед них 3 – діти
фото: скріншот з відео

На місцях влучань працюють усі відповідні служби

У Харкові зафіксовано влучання ворожих безпілотних літальних апаратів у багатоповерхівки у двох районах міста, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За інформацією міського голови, прильоти сталися у Слобідському та Шевченківському районах.

Також Харківська ОВА повідомляє про збільшення кількості жертв.

« 23 постраждалі станом на зараз, серед них 3 – діти. Усім надається медична допомога. На місці працюють підрозділи ДСНС», - Харківська ОВА

  • У Шевченківському районі – 15 постраждалих.
  • У Слобідському – 8 постраждалих.

Медики надають необхідну допомогу. Рятувальні роботи тривають.

Також у соцмережах з’явилися перші кадри влучання безпілотника.

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Як відомо, у ніч на 7 липня 2025 року російські БПЛА атакували Харків, влучивши у багатоповерхівки в Слобідському та Шевченківському районах міста. 

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Теги: війна росія безпілотник Харків

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