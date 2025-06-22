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РФ готує нові військові операції на території Європи – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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РФ готує нові військові операції на території Європи – Зеленський
Зеленський заслухав доповідь Буданова
фото: Офіс президента

Україна готує спільні рішення на захист разом із Британією та Євросоюзом

Росія готує нові військові операції на території Європи. Як інформує «Главком», про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

«Багато деталей щодо ситуації в Росії, у російському оборонному комплексі. Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій», – сказав Зеленський.

За словами президента, українська розвідка фіксує подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та має докази, що вони готують нові військові операції на території Європи.

«Фіксуємо також і дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску», – сказав президент.

«Будемо інформувати партнерів щодо фактів, які здобула наша розвідка. Готуємо спільні рішення на захист разом, зокрема, з Британією та Євросоюзом. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя», – додав глава держави.

Раніше Зеленський після заяв Путіна повідомив про низку важливих рішень. 

Напередодні російський диктатор Володимир Путін виступив на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму та зробив чимало імперіалістичних заяв про війну в Україні.

Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито «один народ»: «Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша».

Також Путін заявив, що армія РФ не має на меті захопити Суми. «Вони (українські війська, – «Главком») забралися до нас у Курську область... ми їх звідти вибили, а тепер вимушені створювати зони безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти. У Сумській області глибина становить десь від 10 до 12 км. Далі – місто Суми, обласний центр. У нас нема такого завдання забрати Суми, але в принципі я цього не виключаю», – сказав диктатор.

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Теги: розвідка санкції Міноборони військові Володимир Зеленський президент Кирило Буданов

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