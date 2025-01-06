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У Ростовській області піднявся дим над військовими складами (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Ростовській області піднявся дим над військовими складами (фото)
У Каменськ-Шахтинську здійнявся дим
фото: соцмережі

У Каменську-Шахтинському помічено густий дим

Сьогодні, 6 січня, у місті Каменськ-Шахтинський на Ростовщині здійнявся дим. Ймовірно, це сталося над військовими складами росіян. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

Коваленко зауважив, що у місті розташований «Комбінат Каменський». На цьому підприємстві виробляють паливо для ракетних двигунів. Зокрема, воно призначене для ракет «Іскандер», РСЗВ «Смерч» і «Ураган».

Також у місті розташовані військові склади, які причетні до підприємства.

«На сховищах військово-технічного майна, дотичних до «Комбінат Каменський», зберігається сировина для виробництва ракетного палива, і саме там видно дим», – зауважив Андрій Коваленко.

До слова, у ніч на 5 січня дрони атакували населені пункти в районі Таганрога, Тарасівки та Міллерово Ростовської області РФ. За даними російських телеграм-каналів, під ударом міг бути військовий аеродром «Міллерово». Варто зазначити, що у грудні 2024 року цей об'єкт уже атакували українські дрони. Це летовище ворог використовує для запуску «Шахедів» та базування фронтової авіації. 

Також у ніч на 4 січня невідомі дрони атакували найбільший у РФ морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області.

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Теги: росіяни росія російська ракета склад зброї озброєння

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