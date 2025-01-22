«У них є така фішка». Азовець розповів про методи росіян у полоні

Чапля: Питає, хто ти по життю, у них така фішка. Кажеш, що азовець і він пробиває тобі в печінку. Вистачає два-три удари, щоб тебе зігнуло

Військовий: Під час епідемії туберкульозу здорових хлопців спеціально підселяли в камери до вже захворілих та навпаки

Азовець, захисник Маріуполя та військовополонений Михайло Чапля в інтерв’ю «Бердянськ 24» розповів, які методи катування росіян застосовують до українців у полоні. За його словами, вони випитують, чим людина займається в житті, ким вона є, і після цього – сильно бʼють.

«Б’ють щодня. Ти стоїш з заплющеними очима, руки вивернуті. Тебе б’ють в долоні шокером. Тебе б’ють по ногах, б’ють дубинками по ребрах, відбивають нирки. Є спецназівець, який хоче самоствердитися. Питає, хто ти по життю, у них така фішка. Кажеш, що азовець і він пробиває тобі в печінку. Вистачає два-три удари, щоб тебе зігнуло. Йде моральний тиск», – зауважив захисник.

За те, що чоловік офіцер «Азову», його пару разів переводили в карцер. Вперше девʼять, а вдруге вісім місяців Чапля провів у одиночній, а в перервах у звичайній камері. Він розповів, що під час епідемії туберкульозу здорових хлопців спеціально підселяли в камери до вже захворілих та навпаки.

Офіцер зазначив, що поганим було не лише ставлення, а й умови, зокрема харчування. За два з половиною роки полону він схуднув на 47 кілограмів. Михайло Чапля зізнався, що катування були такими тривалими та регулярними, що він до них звик та перестав відчувати біль. Але попри все він не сумнівався, що повернеться додому.

Нагадаємо, колишній військовополонений Максим Колесников розповів на саміті миру у Швейцарії свою історію, передає кореспондент «Главкома». Фото змарнілого українця, який після багатьох місяців у неволі вперше куштує яблуко, свого часу вразило світ.

«Я розумію, що це мій обов’язок тому, що мої друзі, мої побратими залишаються в полоні. Нещодавно був обмін, і були звільнені люди з мого батальйону. Я бачив людей, які мали вигляд скелетів, вони повністю виснажені», – розповів українець.

Максим Колесников зазначив, у світі бракує розуміння, що таке насправді російський полон.