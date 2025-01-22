Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«У них є така фішка». Азовець розповів про методи росіян у полоні

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«У них є така фішка». Азовець розповів про методи росіян у полоні
Чапля: Питає, хто ти по життю, у них така фішка. Кажеш, що азовець і він пробиває тобі в печінку. Вистачає два-три удари, щоб тебе зігнуло
фото: BRD24

Військовий: Під час епідемії туберкульозу здорових хлопців спеціально підселяли в камери до вже захворілих та навпаки

Азовець, захисник Маріуполя та військовополонений Михайло Чапля в інтерв’ю «Бердянськ 24» розповів, які методи катування росіян застосовують до українців у полоні. За його словами, вони випитують, чим людина займається в житті, ким вона є, і після цього – сильно бʼють.

«Б’ють щодня. Ти стоїш з заплющеними очима, руки вивернуті. Тебе б’ють в долоні шокером. Тебе б’ють по ногах, б’ють дубинками по ребрах, відбивають нирки. Є спецназівець, який хоче самоствердитися. Питає, хто ти по життю, у них така фішка. Кажеш, що азовець і він пробиває тобі в печінку. Вистачає два-три удари, щоб тебе зігнуло. Йде моральний тиск», – зауважив захисник.

За те, що чоловік офіцер «Азову», його пару разів переводили в карцер. Вперше девʼять, а вдруге вісім місяців Чапля провів у одиночній, а в перервах у звичайній камері. Він розповів, що під час епідемії туберкульозу здорових хлопців спеціально підселяли в камери до вже захворілих та навпаки.

Офіцер зазначив, що поганим було не лише ставлення, а й умови, зокрема харчування. За два з половиною роки полону він схуднув на 47 кілограмів. Михайло Чапля зізнався, що катування були такими тривалими та регулярними, що він до них звик та перестав відчувати біль. Але попри все він не сумнівався, що повернеться додому.

Нагадаємо, колишній військовополонений Максим Колесников розповів на саміті миру у Швейцарії свою історію, передає кореспондент «Главкома». Фото змарнілого українця, який після багатьох місяців у неволі вперше куштує яблуко, свого часу вразило світ.

«Я розумію, що це мій обов’язок тому, що мої друзі, мої побратими залишаються в полоні. Нещодавно був обмін, і були звільнені люди з мого батальйону. Я бачив людей, які мали вигляд скелетів, вони повністю виснажені», – розповів українець.

Максим Колесников зазначив, у світі бракує розуміння, що таке насправді російський полон.

Читайте також:

Теги: полон чоловік харчування росіяни обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки та криміналісти
На Вінниччині стався вибух у кабінеті керівника підприємства. Є загиблі
31 грудня, 2024, 17:41
Долінце наголосив: навіть після того, як було зрозуміло, що пасажирський літак підбито зенітною ракетою, росіяни не надали йому жодної допомоги
Авіакатастрофа в Казахстані: експерт пояснив, чому росіяни сплутали літак з дроном
30 грудня, 2024, 02:17
У вінницьких дитсадках зросла вартість харчування: названо суму
У вінницьких дитсадках зросла вартість харчування: названо суму
3 сiчня, 11:44
Іранська армія готується до викликів з боку США
Іран подвоїв кількість військових навчань перед президентством Трампа
7 сiчня, 09:11
Захисник зізнається: попри те, що не може бачити красу навколо, хоче поїхати на природу та відчути запах дерев і шум річки
Втратив зір і вибирався з поля бою навпомацки. Історія добровольця ЗСУ
8 сiчня, 05:10
Зруйнований міст під Святогірськом
Велике будівництво біля фронту: влада Донеччини віддала два найдорожчі проєкти 2024 року одній фірмі
10 сiчня, 09:51
Понад 40 балістичних ракет РФ запустила по Україні
РФ зранку атакувала Україну понад 40 ракетами. Зеленський назвав цілі ворога
15 сiчня, 10:33
Росіянам не вдалося взяти Покровськ навіть у напівкільце
Росіяни цілеспрямовано нищать інфраструктуру Покровська – військовий
17 сiчня, 04:09
Розпочато кримінальне провадження
П'яний водій мікроавтобуса насмерть збив двох пішоходів на Буковині
20 сiчня, 02:38

Суспільство

«У них є така фішка». Азовець розповів про методи росіян у полоні
«У них є така фішка». Азовець розповів про методи росіян у полоні
МЗС анонсувало розширення цифрових консульських послуг за кордоном
МЗС анонсувало розширення цифрових консульських послуг за кордоном
На фронті загинув один із засновників київського «Пласту», воїн ГУР Костянтин Жук
На фронті загинув один із засновників київського «Пласту», воїн ГУР Костянтин Жук
Поліцейський, захищав Україну у складі бригади «Лють». Згадаймо Андрія Митька
Поліцейський, захищав Україну у складі бригади «Лють». Згадаймо Андрія Митька
Чи повернуться у січні морози до України: прогноз синоптикині
Чи повернуться у січні морози до України: прогноз синоптикині
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
55K
Командування Медичних сил відреагувало на затримання головного психіатра ЗСУ
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2025
37K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин
28K
По одному кожні 45 хвилин: мільйонери масово тікають із Британії
17K
Україна хоче поставити Путіна на коліна: Bild пояснив зміну стратегії війни

Новини

Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Сьогодні, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 00:33
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Вчора, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua