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Десантники знищили підрозділ російських морпіхів, які вбивали полонених

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Десантники знищили підрозділ російських морпіхів, які вбивали полонених
Буковинські десантники готові відправити усіх воєнних злочинців зі 155-ї бригади у пекло
фото: Десантно-штурмові війська Збройних Сил України/Telegram

Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади провели успішну операцію на Курщині

Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади вистежили у Курській області російських військових, які вбивали українських полонених. Про це у суботу, 25 січня, повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ.

На Курщині десантники 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади знищили підрозділ 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту Росії. У дописі зазначають, що ці росіяни вбивали українських військовополонених.

«Полювання на цих виродків, що вбивають наших полонених, пройшло успішно і буде продовжуватись надалі. Буковинські десантники готові відправити усіх воєнних злочинців зі 155-ї бригади у пекло», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вчергове здійснили воєнний злочин розстрілявши українських військовополонених в Курській області Російської Федерації та на Донеччині.

Раніше у соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен наголосив, що військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насильства. Натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права.

Загалом, правоохоронці розслідують 49 кримінальних справ щодо вбивств 124 українських військовополонених на полі бою.

До слова, Росія вбиває українських військовополонених для залякування власних солдатів і для того, аби продемонструвати зневагу до міжнародного гуманітарного права.

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Теги: росія злочин відео росіяни Лубінець Курщина

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