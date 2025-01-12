Польща закрила небо для літака словацької делегації, який летів до Росії

У складі делегації: віцеголови палати Андрей Данко (Словацька національна партія/SNS) і Тібор Гаспар (Smer-SD) та ще четверо депутатів

Літак був змушений полетіти через повітряний простір Чехії й Німеччини

Делегація словацьких парламентаріїв вилетіла в неділю, 12 січня, до Москви на переговори щодо постачання газу. Влада Польщі не дозволила літаку пролетіти через свій авіапростір до Росії. Про це повідомляє TASR.

У складі делегації – віцеголови палати Андрей Данко (Словацька національна партія/SNS) і Тібор Гаспар (Smer-SD) та ще четверо депутатів.

В Росії словацька делегація зустрінеться з депутатами Держдуми та деякими членами уряду. До порядку денного переговорів, за словами керівника делегації, мають увійти, зокрема, питання постачання природного газу до Словаччини та війни в Україні.

Влада Польщі не дозволила літаку з парламентською делегацією Словаччини на борту пролетіти через свій авіапростір до Росії. Літак полетів через повітряний простір Чехії й Німеччини до Росії.

«Мені незрозуміла позиція Польщі, але сприймаю її як реальність», – висловився заступник спікера парламенту Словаччини Андрій Данко.

5 січня Данко заявив, що його візит до Москви у січні сприятиме відновленню відносин з Росією. За його словами, ця поїздка стане продовженням діалогу, який розпочав прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, коли відвідав Москву 22 грудня 2024 року.

До слова, 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову поскаржився на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Згодом Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.

До слова, оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.