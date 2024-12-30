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На Курщині «прилетіло» по скупченню російських військових

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Курщині «прилетіло» по скупченню російських військових
У Льгові Курської області пролунали вибухи, а потім спалахнула пожежа
фото: скріншот з відео

Тимчасовий в.о. губернатора Курської області Олександр Хінтштейн підтвердив удар по Льгову Курської області

Увечері 30 грудня у Льгові Курської області РФ був «приліт» по скупченню російських військових. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«У Льгові на Курщині дещо прилетіло по скупченню російських військових», – йдеться у повідомленні.

Водночас тимчасовий в.о. губернатора Курської області Олександр Хінтштейн підтвердив удар по Льгову. За його словами, інформації про постраждалих та руйнування поки не надходило.

«На місці працюють аварійні та комунальні служби. Тримаю ситуацію під контролем», – написав Олександр Хінтштейн.

Своєю чергою російські пабліки публікують відео пожежі та пошкодження однієї з будівель.

До слова, у ніч на 22 грудня невідомі безпілотники атакували нафтобазу в селищі Стальной конь Орловської області.

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Теги: Центр протидії дезінформації Курщина військові росія росіяни Україна

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