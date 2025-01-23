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Ідентифіковано росіянина, який розстріляв полонених бійців на Донеччині (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ідентифіковано росіянина, який розстріляв полонених бійців на Донеччині (фото)
Олег Яковлєв розстріляв українських бійців на Донеччині
фото: evocation.info

Боєць 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ розстріляв полонених українських захисників

Окупант підрозділу «Шторм» 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ Олег Яковлєв розстріляв українських бійців, що здалися у полон, на Донеччині. Про це повідомляє база даних окупантів та колаборантів Evocation.

«У мережі з'явилися кадри розстрілу шести українських військовополонених. Пізніше стало відомо, що цей злочин рашисти вчинили на Донеччині – дата на цю мить не відома. Команді Evocation вдалося встановити, що це солдат підрозділу «Шторм» 30-ї ОМСБр Росії Олег Яковлєв. Про 30-ту бригаду Росії відомо, що вона брала участь і зазнавала величезних втрат у боях за Авдіївку та Очеретине», – йдеться у повідомленні.

Олег Яковлєв розстріляв українських бійців
Олег Яковлєв розстріляв українських бійців
фото: evocation.info

Зазначається, що учасники злочину на відео постійно звертаються до власника телефону та головного виконавця страти із позивним Сара. Саме ця зачіпка дозволила базі даних вийти на фігуранта відеозапису. У своєму Telegram (на номері телефону +79063130009) окупанта записано як «Папа Сара».

Також на цьому акаунті опубліковані деякі фото росіянина, на одному з яких окупант позує у спорядженні з написом «Сара». 

Ідентифіковано росіянина, який розстріляв полонених бійців на Донеччині (фото) фото 1
фото: evocation.info

«Раніше цей персонаж фігурував у новинах, коли товариші по службі побили його за вживання наркотиків», –  зауважує Evocation.

Росіянин розстріляв полонених бійців ЗСУ: що про нього відомо

Яковлєв Олег Володимирович народився 16 червня 1992 року. Проживає за адресою: місто Саратов, 7-й Увекський проїзд, будинок 18. 

Ідентифіковано росіянина, який розстріляв полонених бійців на Донеччині (фото) фото 2
фото: evocation.info

«У цивільному житті Яковлєв займався відкачуванням вигрібних ям, вживанням алкоголю та наркотиків. Про свої наркопригоди він навіть складає реп. У сімейному житті рашиста теж нічого не вийшло: він розлучився з дружиною, від якої в нього залишилося дві доньки. Інтелектуальний рівень окупанта також бажає найкращого. Яковлєв вважає себе віруючою людиною, але це не завадило йому розстріляти беззбройних людей. За всі свої злочини він повинен зазнати найсуворішого покарання!», – наголошує Evocation.

Також ресурс опублікував дані росіянина:

Нагадаємо, що російські окупанти на Донеччині розстріляли шістьох українських військовослужбовців, яких захопили в полон. Правоохоронці розпочали розслідування. За попередніми даними, під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони України та у подальшому розстріляли.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна полон Донеччина військові Україна росіяни

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